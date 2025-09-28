ناکامی دوباره وسترلو با صیادمنش مقابل صدرنشین ژوپیر لیگ

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال وسترلو شنبه شب در چارچوب هفته نهم ژوپیر لیگ بلژیک به مصاف رویال یونیون رفت. دیداری که در استادیوم جوزف ماریون برگزار شد و اللهیار صیادمنش برای دومین بازی پیاپی در ترکیب اصلی حضور داشت.

شاگردان وسترلو که در دو دیدار اخیر تنها یک امتیاز کسب کرده بودند، این بار هم نتوانستند روند ناکامی‌های خود را متوقف کنند. آن‌ها نیمه نخست را بدون گل پشت سر گذاشتند، اما در نیمه دوم برابر قهرمان فصل گذشته با نتیجه دو بر صفر مغلوب شدند.

این شکست باعث شد وسترلو با همان ۱۰ امتیاز، یک پله سقوط کند و در جایگاه یازدهم جدول قرار بگیرد. صیادمنش نیز که پنجمین حضور فصلش را تجربه کرد، با وجود دریافت کارت زرد، همچنان در حسرت گلزنی یا ثبت پاس گل باقی ماند.

