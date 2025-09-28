خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ناکامی دوباره وسترلو با صیادمنش مقابل صدرنشین ژوپیر لیگ

ناکامی دوباره وسترلو با صیادمنش مقابل صدرنشین ژوپیر لیگ
کد خبر : 1692388
لینک کوتاه کپی شد.

وسترلو در جدال حساس هفته نهم برابر رویال یونیون شکست خورد تا روند نتایج ضعیفش ادامه داشته باشد.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال وسترلو شنبه شب در چارچوب هفته نهم ژوپیر لیگ بلژیک به مصاف رویال یونیون رفت.  دیداری که در استادیوم جوزف ماریون برگزار شد و اللهیار صیادمنش برای دومین بازی پیاپی در ترکیب اصلی حضور داشت.

شاگردان وسترلو که در دو دیدار اخیر تنها یک امتیاز کسب کرده بودند، این بار هم نتوانستند روند ناکامی‌های خود را متوقف کنند. آن‌ها نیمه نخست را بدون گل پشت سر گذاشتند، اما در نیمه دوم برابر قهرمان فصل گذشته با نتیجه دو بر صفر مغلوب شدند.

این شکست باعث شد وسترلو با همان ۱۰ امتیاز، یک پله سقوط کند و در جایگاه یازدهم جدول قرار بگیرد. صیادمنش نیز که پنجمین حضور فصلش را تجربه کرد، با وجود دریافت کارت زرد، همچنان در حسرت گلزنی یا ثبت پاس گل باقی ماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی