استقبال ویژه از ستارههای الوحده در تبریز
کاروان تیم الوحده شب گذشته وارد تبریز شد و با صحنههای جالبی در فرودگاه روبهرو گردید.
به گزارش ایلنا، هواپیمای حامل تیم فوتبال الوحده ساعت ۲۲ در فرودگاه تبریز به زمین نشست. در میان مسافران این پرواز دو بازیکن ایرانی، محمد قربانی و مبین دهقان، نیز حضور داشتند اما همه نگاهها به ژوزه مورایس، سرمربی پرتغالی این تیم، دوخته شده بود؛ مربیای که حالا باید در یک رقابت آسیایی روی نیمکت الوحده در تبریز بنشیند.
اتفاق ویژه در بدو ورود، استقبال خانواده مبین دهقان از این هافبک تبریزی بود. آنها با شور و شوق فراوان به استقبال پسر خود آمدند و عکس یادگاری گرفتند.
در این میان، محمد قربانی با ابراز خوشحالی از حضور در تبریز، گفت: «امیدوارم بازی خوبی باشد.» مورایس نیز که با دستهگلی از سوی میزبان مواجه شد، چند دقیقهای را صرف عکس گرفتن با هواداران کرد و سپس همراه تیم راهی هتل شد.
طبق برنامه اعلامشده، سرمربی پرتغالی و محمد قربانی فردا ساعت ۱۱ در کنفرانس خبری پیش از مسابقه شرکت خواهند کرد.