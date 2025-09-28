خبرگزاری کار ایران
امید ابراهیمی الشمال را از شکست نجات داد!
در جدال حساس صدرنشینان لیگ ستارگان قطر، ستاره ایرانی نقش اصلی را در سرنوشت بازی ایفا کرد.

به گزارش ایلنا، در مهم‌ترین دیدار هفته ششم لیگ ستارگان قطر، تیم فوتبال الشمال مقابل قطر اس. سی قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که سرنوشت صدر جدول را مشخص می‌کرد. الشمال پس از یک گل به خودی از حریف عقب افتاد و امید ابراهیمی که برخلاف همیشه کار را از روی نیمکت آغاز کرده بود، در دقیقه ۷۱ وارد زمین شد.

هافبک ایرانی در حساس‌ترین لحظه مسابقه فرصت بزرگی پیدا کرد و در دقیقه ۹+۹۰ با ضربه‌ای مطمئن از روی نقطه پنالتی دروازه حریف را باز کرد. این گل ارزشمند باعث شد الشمال از شکست بگریزد و با ۱۴ امتیاز همچنان صدر جدول را در اختیار داشته باشد.

ابراهیمی علاوه بر بازگرداندن تیمش به بازی، نخستین گل فصل خود را نیز به ثمر رساند و دوباره به جمع گلزنان الشمال بازگشت.

 

