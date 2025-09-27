اعتراض رسمی چادرملو به اخراج رنه بوبو

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و پیکان در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی بدون گل به پایان رسید. این مسابقه در حالی به نتیجه مساوی ختم شد که حسن اکرمی، داور دیدار، در دقیقه ۷۰ با تصمیمی جنجالی رنه بوبو، مهاجم اهل اکوادور چادرملو را با کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بسیاری تصور می‌کردند داور برای بررسی احتمال اعلام یک ضربه پنالتی به سود چادرملو به سمت سیستم VAR رفته است.

رسانه رسمی باشگاه چادرملو پس از پایان مسابقه با انتشار تصاویر مربوط به این صحنه نوشت : رنه بوبو تنها برای رهایی از فشار مدافع پیکان تلاش می‌کرد و حرکت او شایسته دریافت کارت قرمز مستقیم نبود. این رسانه تصمیم داور را مورد انتقاد قرار داد و آن را یکی از لحظات بحث‌برانگیز مسابقه دانست.

جالب اینکه رسانه رسمی چادرملو این تصمیم داوری را با صحنه هفته گذشته در دیدار برابر پرسپولیس مقایسه کرده است؛ جایی که سروش رفیعی با حرکتی جنجالی بر روی علیرضا صفری، بازیکن جوان چادرملو، مرتکب خطای مشابهی شد اما داور مسابقه حتی خطا نیز اعلام نکرد. به اعتقاد این باشگاه، مشابهت دو صحنه و تفاوت در تصمیم داوران، پرسش‌های زیادی درباره عدالت در قضاوت‌ها ایجاد کرده است.

چادرملویی‌ها معتقدند اگر برخورد دست رنه بوبو با بازیکن پیکان مستحق دریافت کارت قرمز مستقیم بوده است، در نتیجه باید سروش رفیعی نیز در دیدار هفته گذشته با کارت قرمز جریمه می‌شد. این باشگاه با انتشار تصاویر هر دو صحنه در رسانه رسمی خود، به‌طور رسمی نسبت به عملکرد داوران اعتراض کرده است.

