خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی حساس استقلال مقابل المحرق با داور لبنانی

بازی حساس استقلال مقابل المحرق با داور لبنانی
کد خبر : 1692365
لینک کوتاه کپی شد.

استقلال در دومین دیدار گروهی لیگ قهرمانان آسیا میزبان المحرق بحرین است.

به گزارش ایلنا، آبی‌پوشان استقلال در دومین بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، چهارشنبه این هفته در ورزشگاه شهرقدس به مصاف المحرق بحرین خواهند رفت. این مسابقه پس از شکست سنگین و غیرمنتظره استقلال مقابل الوصل، اهمیت ویژه‌ای برای شاگردان ساپینتو دارد و سه امتیاز آن می‌تواند شانس صعود آبی‌ها را زنده نگه دارد.

کانال رسمی باشگاه اعلام کرده که حسین ابویحیی، داور ۴۴ ساله لبنانی، به عنوان داور وسط انتخاب شده و همراه با علی مقداد، احمد الحسینی و محمد عیسی قضاوت این دیدار حساس را برعهده خواهند داشت.

ابویحیی پیش‌تر تجربه قضاوت در مسابقات آسیایی و مقدماتی جام جهانی را داشته است، هرچند عمده تجربه او مربوط به دیدار تیم‌های کم‌نام‌ونشان مانند مغولستان، ترکمنستان و هنگ‌کنگ بوده است. تنها تجربه او در قضاوت برای تیم‌های ایرانی به دیدار سال ۲۰۲۱ میان تراکتور و پاختاکور بازمی‌گردد که با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

اکنون ابویحیی مسئولیت یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته لیگ قهرمانان آسیا را برعهده دارد؛ مسابقه‌ای که برای استقلال حکم مرگ و زندگی دارد و سه امتیاز آن می‌تواند امیدهای صعود آبی‌ها را زنده نگه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی