بازی حساس استقلال مقابل المحرق با داور لبنانی

به گزارش ایلنا، آبی‌پوشان استقلال در دومین بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، چهارشنبه این هفته در ورزشگاه شهرقدس به مصاف المحرق بحرین خواهند رفت. این مسابقه پس از شکست سنگین و غیرمنتظره استقلال مقابل الوصل، اهمیت ویژه‌ای برای شاگردان ساپینتو دارد و سه امتیاز آن می‌تواند شانس صعود آبی‌ها را زنده نگه دارد.

کانال رسمی باشگاه اعلام کرده که حسین ابویحیی، داور ۴۴ ساله لبنانی، به عنوان داور وسط انتخاب شده و همراه با علی مقداد، احمد الحسینی و محمد عیسی قضاوت این دیدار حساس را برعهده خواهند داشت.

ابویحیی پیش‌تر تجربه قضاوت در مسابقات آسیایی و مقدماتی جام جهانی را داشته است، هرچند عمده تجربه او مربوط به دیدار تیم‌های کم‌نام‌ونشان مانند مغولستان، ترکمنستان و هنگ‌کنگ بوده است. تنها تجربه او در قضاوت برای تیم‌های ایرانی به دیدار سال ۲۰۲۱ میان تراکتور و پاختاکور بازمی‌گردد که با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

اکنون ابویحیی مسئولیت یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته لیگ قهرمانان آسیا را برعهده دارد؛ مسابقه‌ای که برای استقلال حکم مرگ و زندگی دارد و سه امتیاز آن می‌تواند امیدهای صعود آبی‌ها را زنده نگه دارد.

