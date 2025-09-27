تودور: تساوی مقابل آتالانتا، نشانه پیشرفت یوونتوس است

به گزارش ایلنا، ایگور تودور، سرمربی یوونتوس، پس از تساوی ۱-۱ تیمش مقابل آتالانتا در تورین گفت:

لیوان نیمه پر است. مقابل تیمی بسیار قدرتمند بازی کردیم و مسابقه‌ای جدی و سطح بالا ارائه دادیم. از نظر ذهنی و تاکتیکی، تیم واکنش خوبی نشان داد.

یووه که در نیمه اول با گل سوله‌مانا عقب افتاده بود، توسط کابال در نیمه دوم به بازی برگشت. تودور درباره وضعیت مصدومیت برمر، بازیکنی که به دلیل آسیب دیدگی وارد زمین شده بود، ابراز خوش‌بینی کرد:

چیز جدی به نظر نمی‌رسد و فکر نمی‌کنم مصدومیت او شدید باشد.

سرمربی بیانکونری همچنین درباره تعویض خفرن تورام توضیح داد:

تورام در ساق پایش احساس درد داشت و مجبور شدم او را خارج کنم. او بازیکنی کلیدی برای ماست. چند بازیکن مطمئن در اسکواد داریم، اما در نهایت من هستم که باید انتخاب کنم چه کسی بازی کند.

تودور به عملکرد واسیلیه آدزیچ، بازیکن جوان تیمش نیز اشاره کرد و گفت:

آدزیچ با تلاشش حق داشت از ابتدا بازی کند. اشتباه بخشی از مسیر رشد اوست و من انتخاب کردم که برای نوع بازی‌ای که نیاز داشتیم، بهترین گزینه باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد:

این تساوی باید به ما انگیزه بدهد. مقابل حریفی با کیفیت بالا جنگیدیم و مهم این بود که واکنش نشان دهیم. من معتقدم در مجموع، عملکرد تیم مثبت بود و این بازی‌ها به منسجم‌تر شدن تیم کمک می‌کنند.

