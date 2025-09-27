گلاسنر: پیروزی مقابل لیورپول؟ شیرین و شایسته بود!
سرمربی کریستال پالاس پس از شکست لیورپول در سلهرست پارک، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و تاکید کرد که برد مقابل قهرمان لیگ، هم شیرین بود و هم نتیجه تلاش و شخصیت تیمی بازیکنان.
به گزارش ایلنا، آروین گلاسنر، سرمربی کریستال پالاس، پس از شکست ۲-۱ لیورپول اظهار داشت:
برد همیشه فوقالعاده است، اما وقتی مقابل قهرمان رقم بخورد، حتی بهتر هم میشود. بردن لیورپول واقعاً شیرین است. ما بهترین نیمه اول را از زمان حضورم در این تیم داشتیم
او افزود:
دو بار از لیورپول عقب افتادیم، اما بازیکنانم دوباره واکنش نشان دادند و در نهایت گل پیروزی را زدند. بابت ادی انکتیا که پس از مصدومیت طولانی بازگشته، خیلی خوشحالم. این همان لحظاتی است که عاشق فوتبال میشویم و هواداران یک یکشنبه شب فوقالعاده خواهند داشت.
گلاسنر در ادامه گفت:
در نیمه اول فوقالعاده بازی کردیم و شایسته پیش افتادن بودیم. طبیعی بود که زیر فشار لیورپول گل مساوی دریافت کنیم، اما واکنش تیمم عالی بود. همه تعویضیها وارد زمین شدند و کمک کردند تا به پیروزی برسیم. بازیکنان اعتماد به نفس بالایی نشان دادند و با دوندگی و کیفیت پاس عالی بازی را تحلیل و انرژی گرفتند.
او تاکید کرد:
به بازیکنان گفتم امشب را لذت ببرند. این بهترین ریکاوری است! باید از چنین لحظاتی لذت ببرید وگرنه باید از خودتان بپرسید چرا این کار را انجام میدهید.
کریستال پالاس با این برد، حالا روز سهشنبه در لیگ قهرمانان مقابل گالاتاسرای فرصت جبران نتیجه لیورپول را خواهد داشت و سپس شنبه آینده باید در استمفوردبریج به مصاف چلسی برود، پیش از آغاز بازیهای ملی.