خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اللهیار صیادمنش آماده برای جدال با صدرنشین لیگ بلژیک

اللهیار صیادمنش آماده برای جدال با صدرنشین لیگ بلژیک
کد خبر : 1692351
لینک کوتاه کپی شد.

وینگر ایرانی وسترلو پس از اولین حضور فصل گذشته در ترکیب تیم، امشب مقابل رویال یونیون از ابتدا بازی خواهد کرد و امیدوار است نمایش موفقی ارائه دهد تا تیمش از جایگاه دهم جدول ژوپیر لیگ صعود کند.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب هفته نهم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم وسترلو با حضور اللهیار صیادمنش از ساعت ۲۲:۱۵ به وقت ایران، در ورزشگاه جوزف ماریون میزبان صدرنشین جدول، رویال یونیون خواهد بود.

صیادمنش که ۷۲ ساعت پیش در هفته هشتم برای اولین بار در این فصل در ترکیب وسترلو مقابل کلوب بروژ به میدان رفت و پس از ۷۱ دقیقه تعویض شد، امشب بدون مصدومیت یکی از ۱۱ بازیکن اصلی تیمش خواهد بود.

وینگر ایرانی که در فصل گذشته ژوپیر لیگ بلژیک در ۳۵ بازی موفق به ثبت ۷ گل و ۶ پاس گل شده بود، در این فصل هنوز فرصت تاثیرگذاری نداشته و امیدوار است با حضور ثابت مقابل رویال یونیون، بازی درخشان و موثری ارائه دهد.

وسترلو با ۳ پیروزی، ۱ مساوی و ۴ شکست و ۱۰ امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی مقابل صدرنشین، می‌تواند سه تا پنج پله صعود کند و روند خود در لیگ را بهبود بخشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی