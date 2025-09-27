اللهیار صیادمنش آماده برای جدال با صدرنشین لیگ بلژیک

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته نهم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم وسترلو با حضور اللهیار صیادمنش از ساعت ۲۲:۱۵ به وقت ایران، در ورزشگاه جوزف ماریون میزبان صدرنشین جدول، رویال یونیون خواهد بود.

صیادمنش که ۷۲ ساعت پیش در هفته هشتم برای اولین بار در این فصل در ترکیب وسترلو مقابل کلوب بروژ به میدان رفت و پس از ۷۱ دقیقه تعویض شد، امشب بدون مصدومیت یکی از ۱۱ بازیکن اصلی تیمش خواهد بود.

وینگر ایرانی که در فصل گذشته ژوپیر لیگ بلژیک در ۳۵ بازی موفق به ثبت ۷ گل و ۶ پاس گل شده بود، در این فصل هنوز فرصت تاثیرگذاری نداشته و امیدوار است با حضور ثابت مقابل رویال یونیون، بازی درخشان و موثری ارائه دهد.

وسترلو با ۳ پیروزی، ۱ مساوی و ۴ شکست و ۱۰ امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی مقابل صدرنشین، می‌تواند سه تا پنج پله صعود کند و روند خود در لیگ را بهبود بخشد.

انتهای پیام/