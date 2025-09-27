مارسکا: اخراجها، پیروزی ما را به باخت تبدیل کرد
سرمربی چلسی پس از شکست مقابل برایتون گفت که کارتهای قرمز و اشتباهات بزرگ بازیکنان، مسیر بازی را تغییر داد و باعث شد تیمی که کنترل کامل بازی را داشت، شکست بخورد.
به گزارش ایلنا، انزو مارسکا، سرمربی چلسی، پس از شکست سنگین تیمش مقابل برایـتون در نشست خبری اظهار داشت:
پیامی که در رختکن به بازیکنان منتقل شد روشن بود: در لیگ برتر نمیتوان چنین اشتباهاتی کرد و امتیاز به حریف داد. این خطاها، سرنوشت بازیها را کاملاً تغییر میدهند.
او درباره دلیل اشتباهات تیمش گفت:
باید سریع یاد بگیریم. ممکن است ناشی از کمتجربگی یا یک خطای ساده باشد. نیمه نخست را مرور کنید؛ ما کاملاً کنترل بازی را در اختیار داشتیم و شرایط حضور بازیکنان مصدوم هم به چشم نمیآمد. اما دریافت دو کارت قرمز در دو بازی اخیر شرایط را بهکلی تغییر داد.
مارسکا درباره باخت توضیح داد:
ما کنترل کامل بازی را داشتیم، هیچ موقعیتی به حریف ندادیم و ۷۰ درصد مالکیت توپ در دست ما بود. اما اشتباهات و اخراجها نقشه بازی را کاملاً تغییر داد و عملاً امتیاز را به حریف تقدیم کردیم.
وی درباره حضور مالکان باشگاه در رختکن گفت:
مالکان و مدیران باشگاه مانند همیشه در رختکن حضور داشتند، اما هیچ حرف مستقیم و خاصی به بازیکنان نزدند. روند صحبتها مانند سایر مسابقات بود و تفاوتی نداشت.
سرمربی چلسی در پایان افزود:
اولین حرفم بعد از بازی به بازیکنان این بود که نمیتوانیم در لیگ برتر چنین هدیههایی بدهیم. این خطاها بسیار بزرگ هستند و کل روند بازی را تغییر میدهند.