به گزارش ایلنا، احمد گوهری، دروازه‌بان پیکان تهران پس از تساوی بدون گل مقابل چادرملو در هفته پنجم لیگ برتر اظهار داشت:

بازی خوبی بود. نسبت به تیم حریف برتری داشتیم و خیلی دوست داشتیم بازی را ببریم، اما شرایط به سمتی رفت که بازی مساوی شد.

او درباره وضعیت مسابقه افزود:

ما همه تلاشمان را کردیم، اما بازیکنان حریف زیاد روی زمین می‌افتادند و وسط بازی سرد شدیم. من یک بازی چنین شرایطی داشتم، اما همه بازیکنان حریف این کار را می‌کردند.

گوهری درباره حواشی انتهای بازی گفت:

من در آن سمت زمین بودم و داشتم عکس می‌گرفتم، چیزی ندیدم. عکس سه در چهار می‌گرفتم (با خنده).

دروازه‌بان پیکان درباره درگیری خودش با استقلالی‌ها در بازی هفته قبل هم توضیح داد:

رفتم از هواداران استقلال بابت اتلاف وقت عذرخواهی کنم. درباره موسی جنپو هم فکر می‌کنم در جو هواداری گیر کرد (با خنده).

گوهری درباره سبک بازی لیگ ایران افزود:

شرایط و سبک بازی در ایران دفاعی است و تیم‌ها در وهله اول نمی‌خواهند گل بخورند. فکر می‌کنم لیگ از هفته چهارم-پنجم تازه شروع می‌شود.

او نتایج پیکان را موفق ارزیابی کرد:

به عنوان تیمی که تازه از لیگ یک صعود کرده، شرایط خیلی خوبی داریم و امیدوارم اتفاقات خوب و نتایج بهتر در راه باشد.

در پایان گوهری درباره حضور امیر قلعه‌نویی در ورزشگاه و دعوتش به اردوی تیم ملی گفت:

همه تلاشم را کردم و از کادر فنی تیم ملی هم ممنونم. دو سه سال است که برای رسیدن به تیم ملی همه تلاشم را به کار گرفته‌ام. وقتی نگاه‌های زیادی روی تو باشد، طبیعی است کمی حس ناامیدی پیدا کنی و باید ذهنیت قوی داشته باشی. فکر می‌کنم در دو سه سال اخیر توانستم این موضوع را نشان دهم.

