به گزارش ایلنا، حنیف عمران‌زاده، مربی تیم چادرملو اردکان، درباره دیدار برابر پیکان اظهار داشت:

یک تعویض اجباری داشتیم که تمرکز تیم را به‌هم ریخت. همچنین سوت‌های ۵۰-۵۰ داوری نیز تمرکز ما را به هم زد. با وجود اینکه ۱۰ نفره شدیم، موقعیت‌های زیادی به حریف ندادیم و حتی خودمان فرصت‌های خوبی داشتیم. دو موقعیت ماریو و یک موقعیت رضا جبیره مثال‌هایی از تلاش تیم ما بود.

وی ادامه داد:

خسته نباشید و خداقوت جانانه به بازیکنان می‌گویم که با وجود بی‌مهری‌هایی که به آن‌ها شد، نود و چند دقیقه با جان و دل بازی کردند. هفته گذشته چهار دقیقه وقت اضافه گرفتند، در حالی که بازی ۱۰ دقیقه وقت اضافه داشت. یک بار بازی به VAR رفت و ۳۰ ثانیه بعد هم بازیکن ما اخراج شد. با این حال بازیکنان تلاش کردند و از هوادارانی که از یزد به تهران آمدند، تشکر می‌کنم.

عمران‌زاده درباره کیفیت چمن ورزشگاه شهرقدس گفت:

چمن استادیوم نرم بود و بازیکنان مدام سر می‌خوردند، کیفیت لازم را نداشت. بازیکنان تیم حریف هم همین مشکل را داشتند.

وی درخصوص قضاوت داور، حسین اکرمی، افزود:

کل تیم احساس کرد داور ناراحت است که گل نخوردیم! سال گذشته هم بازی با شمس آذر با پنالتی نتیجه را تغییر داد. در این بازی هم سوت‌های او تمرکز تیم را به‌هم ریخت. در مورد اخراج هم اگر بازیکن ما اخراج نمی‌شد، ادامه حرکت می‌توانست منجر به پنالتی شود.

مربی چادرملو درباره شرایط تیم و مسابقه گفت:

ما در هر بازی برای برد وارد زمین می‌شویم، اما گاهی مجبور به حفظ نتیجه می‌شویم. تیم ما برای تساوی نمی‌رود.

عمران‌زاده درباره میزبانی تیم و محرومیت از حضور هواداران بیان کرد:

فقط ما در حال اذیت شدن هستیم. دلتنگ هواداران‌مان هستیم؛ سال گذشته همیشه ۱۲ تا ۱۳ هزار تماشاگر داشتیم، اما امسال از آن محرومیم و در زمین‌های بدتر بازی می‌کنیم. زمین خودمان خیلی بهتر بود.

وی درباره جایگاه تیم در جدول گفت:

هنوز هفته پنجم است و باید از هفته دهم به جدول نگاه کرد. تیم ما جوان است و با بودجه محدود، بازیکنان خوبی جذب شده‌اند. هدف‌مان خوشحالی مردم یزد است.

عمران‌زاده درباره اعتماد به جوانان تیم افزود:

طاها فراهانی، سجاد مشهدی، علیرضا صفری و ایلیا نگهداری، جوانان تیم ما هستند. سرمربی تیم هم جسور است و به بازیکنان جوان بها می‌دهد. بازیکنی که در تمرین خوب باشد، بازی می‌کند. نسل جدید مربیان به‌روز هستند و احترام به مربیان دیگر باعث رشد فوتبال می‌شود.

در پایان درباره وضعیت سعید اخباری گفت:

متأسفانه پای او شکسته است. فردا عمل جراحی خواهد داشت و دوران نقاهت دارد. ان‌شاءالله هرچه سریع‌تر برمی‌گردد.

