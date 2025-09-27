دقیقی: صدر از دست رفت، اما جوانان ما آینده درخشانی دارند

به گزارش ایلنا، سعید دقیقی، سرمربی پیکان تهران پس از تساوی بدون گل مقابل چادرملو در نشست خبری اظهار داشت:

تشکر می‌کنم از شهردار شهرقدس و اعضای شورای شهر که کمک کردند بازی در این زمین برگزار شود. مقابل تیم خوبی بازی کردیم و در جلسه آنالیز، نقاط ضعف و قوت حریف را بررسی کرده بودیم. بازی را خیلی خوب شروع کردیم و چند صحنه مشکوک به VAR داشتیم؛ تیم حریف را تحت فشار گذاشتیم. اما بعد از اخراج، با تغییراتی که دادیم، شکل بازی ما کمی خراب شد.

دقیقی درباره عملکرد بازیکنان جوان گفت:

جوانانی که وارد زمین شدند، شرایط را هنوز کامل درک نکردند. نزدیک به پنج بازیکن اصلی ما غایب بودند. باید بازیکنان جوان بیشتر تلاش کنند و قدر موقعیت‌هایی که برایشان فراهم شده را بدانند. مطمئنم در ادامه مسیر بهتر خواهند شد و با اعتماد به نفس می‌توانند فرصت‌های بیشتری ایجاد کنند.

او درباره کسری طاهری اضافه کرد:

تلاش خوبی داشت اما باید بخشندگی و توانایی گلزنی‌اش بیشتر شود. امروز فوتبال خوبی به نمایش گذاشت و می‌تواند بهتر شود به شرطی که بیشتر گوش دهد. تمام جوانان ما باید جسارت بیشتری در کار و حمله داشته باشند.

دقیقی درباره بازی‌های کم گل لیگ برتر گفت:

این صفر-صفر ما با سایر بازی‌ها متفاوت بود؛ پر از موقعیت بودیم که استفاده نکردیم. کیفیت هجومی لیگ کاهش یافته و ما باید باور تیمی بهتری ایجاد کنیم.

سرمربی پیکان در پاسخ به سوالی درباره غرور بازیکنان نسبت به بودجه پایین تیم گفت:

کار خاصی نکردیم و تازه اول راه هستیم. فاصله انتها و صدر جدول تنها سه امتیاز است. بازیکنان باید بدانند چرا فرصت صدرنشینی را از دست دادند. پیکان مظلوم‌ترین تیم لیگ است و باید مراقب باشیم، روزهای سخت می‌تواند چالش‌ساز باشد. هدف کوتاه‌مدت ما حفظ جایگاه در لیگ است.

دقیقی درباره اعتراض حنیف عمران‌زاده به کیفیت زمین و داوری اظهار داشت:

با نظر ایشان مخالفم. کیفیت زمین عالی بود و داوری نیز سعی کرد عدالت را برقرار کند. تیم حریف آمده بود که یک امتیاز بگیرد، اما ما بازی خوبی ارائه دادیم.

او در پایان افزود:

باید از مسئولان استادیوم و مدیران ایران خودرو تشکر کنیم که به دنبال ساخت استادیوم اختصاصی هستند. پیکان ظرفیت‌ساز است، به شرط اینکه سخت‌افزار مناسب داشته باشد. از هواداران و داوران هم تشکر می‌کنم.

