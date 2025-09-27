خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیقی: صدر از دست رفت، اما جوانان ما آینده درخشانی دارند

دقیقی: صدر از دست رفت، اما جوانان ما آینده درخشانی دارند
کد خبر : 1692337
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم پیکان تهران پس از تساوی بدون گل مقابل چادرملو گفت که از دست دادن صدر جدول ناراحت‌کننده است، اما تاکید کرد که جوانان تیم آینده‌دار هستند و باید از فرصت‌های خود بهتر استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، سعید دقیقی، سرمربی پیکان تهران پس از تساوی بدون گل مقابل چادرملو در نشست خبری اظهار داشت:

تشکر می‌کنم از شهردار شهرقدس و اعضای شورای شهر که کمک کردند بازی در این زمین برگزار شود. مقابل تیم خوبی بازی کردیم و در جلسه آنالیز، نقاط ضعف و قوت حریف را بررسی کرده بودیم. بازی را خیلی خوب شروع کردیم و چند صحنه مشکوک به VAR داشتیم؛ تیم حریف را تحت فشار گذاشتیم. اما بعد از اخراج، با تغییراتی که دادیم، شکل بازی ما کمی خراب شد.

دقیقی درباره عملکرد بازیکنان جوان گفت:

جوانانی که وارد زمین شدند، شرایط را هنوز کامل درک نکردند. نزدیک به پنج بازیکن اصلی ما غایب بودند. باید بازیکنان جوان بیشتر تلاش کنند و قدر موقعیت‌هایی که برایشان فراهم شده را بدانند. مطمئنم در ادامه مسیر بهتر خواهند شد و با اعتماد به نفس می‌توانند فرصت‌های بیشتری ایجاد کنند.

او درباره کسری طاهری اضافه کرد:

تلاش خوبی داشت اما باید بخشندگی و توانایی گلزنی‌اش بیشتر شود. امروز فوتبال خوبی به نمایش گذاشت و می‌تواند بهتر شود به شرطی که بیشتر گوش دهد. تمام جوانان ما باید جسارت بیشتری در کار و حمله داشته باشند.

دقیقی درباره بازی‌های کم گل لیگ برتر گفت:

این صفر-صفر ما با سایر بازی‌ها متفاوت بود؛ پر از موقعیت بودیم که استفاده نکردیم. کیفیت هجومی لیگ کاهش یافته و ما باید باور تیمی بهتری ایجاد کنیم.

سرمربی پیکان در پاسخ به سوالی درباره غرور بازیکنان نسبت به بودجه پایین تیم گفت:

کار خاصی نکردیم و تازه اول راه هستیم. فاصله انتها و صدر جدول تنها سه امتیاز است. بازیکنان باید بدانند چرا فرصت صدرنشینی را از دست دادند. پیکان مظلوم‌ترین تیم لیگ است و باید مراقب باشیم، روزهای سخت می‌تواند چالش‌ساز باشد. هدف کوتاه‌مدت ما حفظ جایگاه در لیگ است.

دقیقی درباره اعتراض حنیف عمران‌زاده به کیفیت زمین و داوری اظهار داشت:

با نظر ایشان مخالفم. کیفیت زمین عالی بود و داوری نیز سعی کرد عدالت را برقرار کند. تیم حریف آمده بود که یک امتیاز بگیرد، اما ما بازی خوبی ارائه دادیم.

او در پایان افزود:

باید از مسئولان استادیوم و مدیران ایران خودرو تشکر کنیم که به دنبال ساخت استادیوم اختصاصی هستند. پیکان ظرفیت‌ساز است، به شرط اینکه سخت‌افزار مناسب داشته باشد. از هواداران و داوران هم تشکر می‌کنم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی