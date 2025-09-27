خبرگزاری کار ایران
حبیبی‌نژاد: برخورد تصادفی من باعث مصدومیت اخباری شد

کد خبر : 1692332
هادی حبیبی‌نژاد، بازیکن چادرملو اردکان توضیح داد که برخورد اتفاقی او با سعید اخباری در تمرین باعث شکستگی پای سرمربی تیم شد و افزود که امیدوار است هرچه سریع‌تر سلامتی خود را باز یابد.

به گزارش ایلنا،  هادی حبیبی‌نژاد، بازیکن چادرملو اردکان درباره مصدومیت عجیب سعید اخباری گفت:

آخرهای تمرین بود که تعادل من و یکی دیگر از بازیکنان بهم خورد و با سر به صورت سعید برخورد کردم. پای او آسیب دید و خودم هم شانس آوردم. امیدوارم هرچه سریع‌تر سلامتی‌اش را به دست بیاورد.

او درباره بازی تیمش افزود:

مسابقه پربرخورد و پرانرژی بود؛ هر دو تیم بسیار دونده بودند. ما برای برد به زمین آمده بودیم و دنبال صدرنشینی بودیم.

حبیبی‌نژاد درباره شرایط زمین ورزشگاه شهرقدس نیز گفت:

ورزشگاه خیلی خوبی بود و امیدوارم نگه‌داری شود. البته فکر می‌کنم یک ماه دیگر ورزشگاه خودمان آماده شود تا بتوانیم در خانه و کنار هواداران خود بازی کنیم.

او در پایان درباره کارت قرمز رنه بوبو افزود:

صحنه را ندیدم، پشت دروازه بودم.

 

