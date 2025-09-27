حبیبینژاد: برخورد تصادفی من باعث مصدومیت اخباری شد
هادی حبیبینژاد، بازیکن چادرملو اردکان توضیح داد که برخورد اتفاقی او با سعید اخباری در تمرین باعث شکستگی پای سرمربی تیم شد و افزود که امیدوار است هرچه سریعتر سلامتی خود را باز یابد.
به گزارش ایلنا، هادی حبیبینژاد، بازیکن چادرملو اردکان درباره مصدومیت عجیب سعید اخباری گفت:
آخرهای تمرین بود که تعادل من و یکی دیگر از بازیکنان بهم خورد و با سر به صورت سعید برخورد کردم. پای او آسیب دید و خودم هم شانس آوردم. امیدوارم هرچه سریعتر سلامتیاش را به دست بیاورد.
او درباره بازی تیمش افزود:
مسابقه پربرخورد و پرانرژی بود؛ هر دو تیم بسیار دونده بودند. ما برای برد به زمین آمده بودیم و دنبال صدرنشینی بودیم.
حبیبینژاد درباره شرایط زمین ورزشگاه شهرقدس نیز گفت:
ورزشگاه خیلی خوبی بود و امیدوارم نگهداری شود. البته فکر میکنم یک ماه دیگر ورزشگاه خودمان آماده شود تا بتوانیم در خانه و کنار هواداران خود بازی کنیم.
او در پایان درباره کارت قرمز رنه بوبو افزود:
صحنه را ندیدم، پشت دروازه بودم.