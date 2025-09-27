خبرگزاری کار ایران
علی طاهران: باید پیروزی این بازی را به آقای اخباری تقدیم می‌کردیم

کاپیتان تیم چادرملو اردکان پس از تساوی بدون گل مقابل پیکان گفت که تیمش همه تلاش خود را کرده تا بازی را ببرد و این پیروزی را به سعید اخباری تقدیم کند.

به گزارش ایلنا،  علی طاهران، کاپیتان چادرملو اردکان، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل پیکان اظهار داشت:

بازی خوبی بود و همه قسم خورده بودیم که این مسابقه را با پیروزی به پایان برسانیم، اما در نهایت موفق نشدیم.

وی درباره اتفاقات پایان مسابقه افزود:

در دقایق پایانی حاشیه خاصی نبود. تنها یکی از هواداران وارد زمین شد که مأموران انتظامی او را گرفتند و ما هم خواهش کردیم موضوع تمام شود. خوشبختانه مسئله به خوبی حل شد و مشکلی پیش نیامد.

طاهران درباره اخراج رنه بوبو گفت:

واقعاً متوجه نشدیم چرا داور کارت قرمز داد. فکر کردیم صحنه مشکوک به پنالتی بررسی می‌شود، اما ناگهان کارت قرمز صادر شد. امیدوارم در دیدار برابر استقلال بتوانیم به پیروزی برسیم و این برد را به هواداران تقدیم کنیم تا جایگاه‌مان در جدول بهتر شود.

وی در خصوص اینکه اگر این بازی را می‌بردند به صدر جدول می‌رسیدند، گفت:

بله، همین‌طور است. فردا آقای اخباری عمل جراحی روی زانو دارند و ما قسم خورده بودیم این بازی را برای ایشان ببریم، اما متأسفانه نشد. با این حال تیم ما جوان است، کادر فنی بسیار خوبی داریم و نسبت به سال گذشته پیشرفت کرده‌ایم. نباید توقع از تیم بیش از اندازه بالا باشد، اما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا بهترین نتایج را کسب کنیم و دل هواداران را شاد کنیم.

کاپیتان چادرملو درباره میزبانی تیم در یزد گفت:

اگر بازی‌ها در یزد برگزار می‌شد، مطمئناً ۴ یا ۵ امتیاز بیشتر داشتیم. امیدوارم ورزشگاه شهید نصیری یزد هر چه زودتر آماده شود تا در خانه و در کنار هواداران خود بازی کنیم.

او در پایان درباره انتخاب میان ورزشگاه‌های تختی و شهر قدس افزود:

فکر می‌کنم کیفیت زمین شهر قدس بهتر از تختی باشد، اما مشخص نیست دیدار بعدی ما برابر استقلال در کدام ورزشگاه برگزار خواهد شد. امیدوارم بازی خوبی انجام بدهیم و به پیروزی برسیم.

