سیمئونه: می‌دانستیم از کجا رئال را شکست دهیم

در دربی مادرید هفته هفتم لالیگا، اتلتیکومادرید با نمایش مقتدرانه، رئال مادرید را شکست داد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته هفتم لالیگا، دربی مادرید در ورزشگاه واندا متروپولیتانو برگزار شد و اتلتیکومادرید با نمایش تحسین‌برانگیز خود، رئال مادرید را با نتیجه ۵-۲ شکست داد. رئال تا دقیقه ۴۵ با نتیجه ۲-۱ پیش بود، اما در نیمه دوم تیم دیه‌گو سیمئونه بازی را کاملاً به نفع خود تغییر داد و حریف را در هم کوبید.

سیمئونه پس از این برد بزرگ گفت:

رئال مادرید بدون شک یکی از بهترین تیم‌های جهان است. از همان ابتدا می‌دانستیم از کجا می‌توانیم به آن‌ها ضربه بزنیم. نیکو، جولیانو و باریوس از کناره‌ها پیش رفتند و خولین با کشاندن مدافعان مرکزی به بیرون، موقعیت‌های عالی برای سورلوث ایجاد کرد. فراتر از دو گلی که آن‌ها زدند، تیم ما کل بازی عالی کار کرد.

وی درباره شادی پس از گل افزود:

احساسات زیادی وجود دارد. این فصل با سختی‌ها شروع شد، اما تلاش‌های بسیاری از سوی افرادی که دیده نمی‌شوند، فوق‌العاده بوده است.

سیمئونه درباره عبور از دوران سخت تیمش هم گفت:

ما به خوبی نقاط ضعف خود را شناسایی کردیم. از بازی با لیورپول روند رو به رشد داشته‌ایم و امروز واقعاً یک بازی بسیار خوب ارائه دادیم.

او در پایان درباره برنامه تیم برای گلزنی توضیح داد:

هدف ما پیدا کردن نفرات در کناره‌ها بود. سورلوث حتی می‌توانست دو گل دیگر هم بزند. بازی را خوب آنالیز کردیم و هواداران یک شادی بزرگ مقابل تیمی تجربه کردند که معمولاً بسیار سخت گل می‌خورد.

