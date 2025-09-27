محمودآبادی: اخراج رنه، نتیجه بازی با پیکان را تحت تأثیر گذاشت

به گزارش ایلنا، رضا محمودآبادی، هافبک چادرملو اردکان، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل پیکان اظهار داشت:

بازی پرفشاری بود و هیچ‌یک از دو تیم حاضر نبودند به حریف امتیاز بدهند. همان‌طور که مشاهده کردید، مسابقه با احتیاط دنبال شد. متأسفانه با اخراجی که داشتیم، مجبور شدیم کمی عقب‌نشینی کنیم تا حداقل نتیجه را حفظ کنیم.

او درباره صحنه اخراج رنه سیمیسترا گفت:

در ابتدا صحنه را خوب ندیدم اما فکر می‌کنم او ضربه آرامی به صورت بازیکن حریف زد و داور همان لحظه کارت قرمز داد. در بازبینی هم تعجب کردیم؛ برخورد شدیدی نبود و مستحق کارت قرمز نبود. حتی اگر اخراج اعلام نمی‌شد، صحنه بعدی می‌توانست منجر به پنالتی برای ما شود.

محمودآبادی درباره بازی آینده مقابل استقلال نیز افزود:

استقلال تیم بزرگی است و بازی حساسی پیش رو داریم. متأسفانه آقای اخباری مصدوم شده‌اند و امیدواریم هر چه سریع‌تر سلامتی‌شان را باز یابند. تلاش ما کسب حداکثر امتیاز از این دیدار مهم است.

وی درخصوص شرایط ورزشگاه‌های میزبان در تهران گفت:

کیفیت چمن ورزشگاه شهر قدس بهتر از تختی است. ان‌شاءالله ورزشگاه یزد هر چه زودتر آماده شود تا بتوانیم در کنار هواداران خود بازی کنیم. واقعاً به حمایت آن‌ها نیاز داریم و دلمان برایشان تنگ شده است.

محمودآبادی در پایان تأکید کرد:

اگر بازیکن‌مان اخراج نمی‌شد، قطعاً می‌توانستیم پیروز میدان باشیم.

