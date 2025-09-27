خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غلامی برگشت؛ استقلال با ترکیب کامل به مصاف المحرق می‌رود

غلامی برگشت؛ استقلال با ترکیب کامل به مصاف المحرق می‌رود
کد خبر : 1692327
لینک کوتاه کپی شد.

تیم استقلال تهران برای دیدار هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا برابر المحرق بحرین آماده است.

به گزارش ایلنا،   تیم استقلال تهران روز چهارشنبه این هفته در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا باید در ورزشگاه شهرقدس به مصاف المحرق بحرین برود. ساعت شروع بازی ۱۹:۳۰ تعیین شده است.

خبر خوب برای هواداران استقلال این است که اگر در این چند روز اتفاق خاصی رخ ندهد، هیچ بازیکن مصدومی برای این دیدار حساس وجود ندارد. علاوه بر این، عارف غلامی که در دو هفته اخیر در لیست آبی‌پوشان حضور نداشت، حالا به ترکیب لیگ قهرمانان آسیا رسیده و آماده بازی است.

همچنین رستم آشورماتوف که روز گذشته در دیدار با شمس آذر روی نیمکت بود، فرصتی برای بازی پیدا نکرد؛ ساپینتو حتی قصد داشت دقایق پایانی به او میدان دهد اما به دلیل نتیجه بازی تصمیم خود را تغییر داد.

استقلال با تمام بازیکنان آماده و روحیه بالا قصد دارد مقابل المحرق نتیجه‌ای مثبت کسب کند و روند خود در لیگ قهرمانان آسیا را ادامه دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی