به گزارش ایلنا، تیم استقلال تهران روز چهارشنبه این هفته در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا باید در ورزشگاه شهرقدس به مصاف المحرق بحرین برود. ساعت شروع بازی ۱۹:۳۰ تعیین شده است.

خبر خوب برای هواداران استقلال این است که اگر در این چند روز اتفاق خاصی رخ ندهد، هیچ بازیکن مصدومی برای این دیدار حساس وجود ندارد. علاوه بر این، عارف غلامی که در دو هفته اخیر در لیست آبی‌پوشان حضور نداشت، حالا به ترکیب لیگ قهرمانان آسیا رسیده و آماده بازی است.

همچنین رستم آشورماتوف که روز گذشته در دیدار با شمس آذر روی نیمکت بود، فرصتی برای بازی پیدا نکرد؛ ساپینتو حتی قصد داشت دقایق پایانی به او میدان دهد اما به دلیل نتیجه بازی تصمیم خود را تغییر داد.

استقلال با تمام بازیکنان آماده و روحیه بالا قصد دارد مقابل المحرق نتیجه‌ای مثبت کسب کند و روند خود در لیگ قهرمانان آسیا را ادامه دهد.

