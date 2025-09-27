تساوی بدون گل پیکان و چادرملو

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر، تیم‌های پیکان تهران و چادرملو اردکان از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف یکدیگر رفتند و این بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

دیدار امروز با حضور مهمانان ویژه‌ای همراه بود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، علیرضا بابایی مدیرعامل چادرملو و حمید علیدوستی مدیر فنی این باشگاه، نظاره‌گر مسابقه بودند.

یکی از نکات برجسته دیدار، حضور سعید اخباری سرمربی چادرملو بود که با وجود مصدومیت زانو، امروز با ویلچر کنار زمین حاضر شد و شاگردانش را هدایت کرد.

در دقیقه ۷۰، رنی هرنان مهاجم خارجی چادرملو با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد تا تیمش تا پایان بازی ده‌نفره ادامه دهد. به همین دلیل، او دیدار حساس هفته آینده مقابل استقلال را از دست خواهد داد.

با این تساوی، هر دو تیم ۷ امتیازی شدند و به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم جدول لیگ برتر قرار گرفتند. صدر جدول همچنان در اختیار تراکتور و گل‌گهر با ۸ امتیاز است.

در هفته ششم لیگ برتر، چادرملو میزبان استقلال و پیکان مهمان مس رفسنجان خواهد بود. دیدارهایی که می‌تواند جایگاه تیم‌ها در جدول را تحت تاثیر قرار دهد.

ترکیب پیکان برای دیدار مقابل چادرملو

احمد گوهری، منصور باقری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد، عرفان جمشیدی و کسری طاهری.

ترکیب چادرملو برای دیدار با پیکان

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، علی خدادادی، رضا محمودآبادی، سگاندو، ویکتور متئوس، محمدطاها فراهانی، علیرضا صفری، رضا دهقان، رنه بوبوی

