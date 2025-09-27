خبرگزاری کار ایران
المحرق بحرین آماده تقابل با استقلال با تساوی المالکیه

کد خبر : 1692312
تیم المحرق بحرین در دیدار هفته لیگ داخلی مقابل المالکیه با نتیجه یک بر یک متوقف شد.

به گزارش ایلنا،   در تازه‌ترین مسابقه لیگ داخلی بحرین، تیم المحرق در ورزشگاه ملی مقابل المالکیه به تساوی یک بر یک دست یافت. در این دیدار، ابتدا محمد عبدالفالح در دقیقه ۱۵ برای المالکیه گلزنی کرد، اما در نیمه دوم، جونینیوی برزیلی از روی نقطه پنالتی گل تساوی را برای المحرق به ثمر رساند.

المالکیه از پایان نیمه نخست با یک بازیکن کمتر بازی را ادامه داد، اما المحرق از فرصت استفاده کرد و موفق شد نتیجه را متعادل کند. با این نتیجه، المحرق ۷ امتیازی شد و المالکیه به ۵ امتیاز رسید.

المحرق که در بازی اول لیگ قهرمانان آسیا موفق شد الوحدات اردن را ۴ بر صفر شکست دهد، حالا با روحیه‌ای خوب آماده تقابل با استقلال ایران است. این تیم بحرینی در دیدار اخیر خود با بهره‌گیری از شرایط ۱۰ نفره حریف توانست امتیاز بگیرد و نشان دهد آماده رقابت در سطح آسیا است.

در سوی دیگر، استقلال تهران بعد از شکست سنگین مقابل الوصل، این دیدار خانگی در ورزشگاه شهدای شهرقدس را فرصتی کلیدی برای جبران نتیجه و بازگشت به کورس صعود می‌بیند. شاگردان ساپینتو باید از امتیاز میزبانی نهایت استفاده را ببرند، چرا که هر لغزش دیگر مسیر آسیایی این تیم را دشوارتر خواهد کرد.

 

