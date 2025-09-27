عکس | حضور ویژه اخباری با زانوی جراحیشده
چادرملو پس از نمایش درخشان مقابل پرسپولیس، حالا با ۶ امتیاز در جدال با پیکان به میدان رفت.
به گزارش ایلنا، چادرملو که هفته گذشته با نمایشی منسجم برابر پرسپولیس موفق شد یک امتیاز ارزشمند از سرخپوشان در تهران بگیرد، حالا در شرایطی به مصاف پیکان رفت که تنها یک برد میتوانست آنها را به صدر جدول لیگ برتر برساند.
سعید اخباری سرمربی این تیم، در حالی روی نیمکت حاضر شد که زانوی او به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته است. اخباری پیش از آغاز مسابقه برخورد گرمی با سعید دقیقی سرمربی پیکان داشت و تصاویر جالبی از این لحظات ثبت شد.
ماجرای مصدومیت سرمربی چادرملو هم به نوعی خاص بود؛ در یکی از تمرینات تیم، برخورد ناخواسته سر هادی حبیبینژاد شماره ۱۰ چادرملو پس از یک تکل با زانوی اخباری باعث آسیبدیدگی شدید او شد تا کار به جراحی بکشد. با این وجود، او تصمیم گرفت در کنار تیمش بماند و با وجود محدودیت حرکتی، مسابقه حساس برابر پیکان را از نزدیک دنبال کند.
به دلیل شرایط جسمانی اخباری، حنیف عمرانزاده بیشتر در کنار خط ایستاد و بازیکنان را راهنمایی کرد، در حالیکه اخباری با انتقال دستورات به دستیارانش، برنامههای تاکتیکی تیم را پیگیری میکرد.
چادرملو تیمی است که با دوندگی بالا، پرس شدید و فشار مداوم روی مدافعان حریف شناخته میشود؛ ویژگیهایی که نشاندهنده اثر مستقیم اخباری روی روند تیم است. سرمربی جوان حتی در این شرایط دشوار نیز با مدیریت از روی نیمکت توانست ساختار تیمش را حفظ کند و روحیه جنگندگی شاگردانش را بالا نگه دارد.