به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا در روزهای اخیر، اسامی نامزدهای جوایز سالانه خود را اعلام کرد جایی که ایران در پنج بخش مختلف شامل بهترین بازیکن آسیایی شاغل در خارج، بهترین بازیکن فوتسال، بهترین مربی زن، بهترین داور و بهترین فدراسیون، صاحب ۶ نماینده است.

در این میان، نگاه‌ها به باشگاه گهر زمین سیرجان دوخته شده؛ تیمی که با حضور مسلم اولاد قباد – برنده سابق مرد سال آسیا – و سالار آقاپور – ستاره‌ای که به‌عنوان بهترین بازیکن جوان جهان شناخته شده – تنها باشگاهی است که دو نماینده در فهرست برترین‌های سال دارد.

گهر زمین طی سه سال اخیر با جذب چهره‌های بزرگی همچون حسین طیبی، اولاد قباد و آقاپور، خود را به یکی از قطب‌های فوتسال ایران و آسیا تبدیل کرده است تا جایی که رسانه‌های معتبر دنیا نیز توجه ویژه‌ای به این تیم نشان داده‌اند.

حالا حضور همزمان دو فوق‌ستاره در مراسم بهترین‌های سال، اعتباری بزرگ برای سیرجانی‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند انگیزه مدیران این باشگاه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر را دوچندان کند.

لازم به ذکر است، اولاد قباد و آقاپور برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا باید با محمد عثمان، ستاره تایلندی حاضر در لالیگای اسپانیا و تیم کارتاخنا، رقابت کنند.

انتهای پیام/