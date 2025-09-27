نیمه اول پیکان و چادرملو بدون گل به پایان رسید
دیدار حساس هفته پنجم لیگ برتر بین پیکان و چادرملو در نیمه اول با تساوی بدون گل دنبال شد و هر دو تیم برای کسب سه امتیاز و صعود به صدر جدول تلاش میکنند.
به گزارش ایلنا، مسابقه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بین پیکان تهران و چادرملو اردکان امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد و نیمه اول با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید.
در دقایق ابتدایی، هر دو تیم تلاش داشتند با حفظ توپ و فشار بر حریف موقعیتهای مناسبی ایجاد کنند. یکی از لحظات حساس نیمه اول، ضربهای بود که تیر دروازه چادرملو، ادسون ماردن، را لرزاند اما توپ به گل تبدیل نشد. این صحنه نشاندهنده تمایل هر دو تیم به خلق موقعیت و بازی هجومی بود.
در دقیقه ۲۰، پیکان با ترکیبی منظم و منسجم حملاتی روی دروازه حریف ترتیب داد، اما دفاع چادرملو و واکنش دروازهبان مانع باز شدن دروازه شد. در ادامه نیمه اول، چادرملو نیز موقعیتهایی روی دروازه پیکان ایجاد کرد اما بیدقتی در لحظات پایانی و انسجام دفاعی پیکان باعث شد نتیجه بدون گل باقی بماند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به همراه سعید الهویی، دستیار خود، در ورزشگاه حضور داشتند و روند بازی و عملکرد بازیکنان را از نزدیک بررسی کردند. حضور این چهرهها نشاندهنده اهمیت بالای دیدار و رقابت فشرده بین دو تیم است.
با توجه به وضعیت جدول، این بازی اهمیت بالایی دارد؛ چرا که هر تیمی در نهایت پیروز شود، با ۹ امتیاز صدرنشین جدول لیگ برتر خواهد شد و همین موضوع هیجان و حساسیت مسابقه را دوچندان کرده است.
انتظار میرود نیمه دوم پرتحرکتر دنبال شود و هر دو تیم با افزایش فشار و خلق موقعیتهای بیشتر، تلاش کنند دروازه حریف را باز کنند و سه امتیاز ارزشمند را به دست آورند.