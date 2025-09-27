عیادت تاجرنیا از اکبر کارگرجم پیشکسوت استقلال

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال،علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه، مهدی صاحبدل، معاون فرهنگی و رضا محبی، مدیر روابط عمومی، عصر دیروز با حضور در بیمارستان از اکبر کارگرجم، پیشکسوت و اسطوره باشگاه استقلال، عیادت کردند.

کارگرجم که سال‌ها با غیرت و تعصب پیراهن آبی را بر تن کرده است، همزمان با هشتادمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال از دوران پرشور جوانی خود گفت: «من از ۱۳ یا ۱۴ سالگی به عضویت این باشگاه درآمدم و از آن زمان تا امروز، تمام عمرم صرف افتخارآفرینی برای استقلال شده است.»

او در ادامه با اشاره به ارزش پیراهن آبی افزود: «بازیکنان امروز باید بدانند که این پیراهن تنها یک لباس ورزشی نیست؛ بلکه نماد هویت، عشق و افتخاری است که نصیب هر کسی نمی‌شود و پوشیدن آن افتخار بزرگی است که باید با جان‌ودل پاس داشته شود.»

علی تاجرنیا نیز در سخنانی صمیمانه گفت:«اسطوره‌هایی چون شما هرگز تکرار نمی‌شوند. امروز بازیکنان باید بدانند هوادارانی از سراسر ایران، از جمله سیستان و بلوچستان، مسیرهای طولانی را برای دیدن درخشش تیم محبوب‌شان طی می‌کنند. وظیفه بازیکنان این است که با تمام توان پاسخگوی این عشق بی‌پایان باشند.»

رئیس هیئت‌مدیره استقلال در پایان ضمن آرزوی سلامتی کامل برای کارگرجم، تأکید کرد:«باشگاه استقلال همواره قدردان پیشکسوتان خود بوده و خواهد بود. من شخصاً به طور مستمر پیگیر وضعیت سلامتی استاد کارگرجم هستم و اطمینان می‌دهم که برای بهبود کامل ایشان، از هیچ حمایتی دریغ نخواهم کرد.»

انتهای پیام/