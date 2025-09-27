چادرملو ترکیب خود برای دیدار با پیکان را اعلام کرد
سعید اخباری، سرمربی چادرملو، یازده بازیکن اصلی تیمش برای دیدار حساس هفته پنجم لیگ برتر برابر پیکان را مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، چادرملو اردکان امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف پیکان تهران خواهد رفت. این دیدار اهمیت زیادی دارد و کسب سه امتیاز میتواند موقعیت هر تیم در جدول ردهبندی را بهبود بخشد و آنها را به صدر نزدیکتر کند.
سرمربی چادرملو، سعید اخباری، ترکیب خود را با حفظ ثبات نسبت به مسابقات گذشته انتخاب کرده است و تنها یک تغییر در یازده نفر اصلی نسبت به بازی با پرسپولیس اعمال شده است؛ محمدطاها فراهانی جای علی طاهران را گرفته است. این موضوع نشان میدهد کادر فنی از عملکرد بازیکنان در مسابقات اخیر رضایت داشته است.
دیدار دو تیم ساعت ۱۷:۳۰ آغاز خواهد شد و هر دو تیم برای کسب پیروزی و سه امتیاز به میدان خواهند رفت.
ترکیب چادرملو برای دیدار با پیکان:
ادسون ماردن – سعید محمدیفر – علیرضا آرتا – علی خدادادی – رضا محمودآبادی – سگاندو – ویکتور متئوس – محمدطاها فراهانی – علیرضا صفری – رضا دهقان – رنه بوبوی