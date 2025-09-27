خبرگزاری کار ایران
استارت ساحلی قهرمانی رده سنی زنان والیبال کشور

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور رده‌های سنی زنان کشور آغاز شد و در رده سنی زیر ۱۸ سال ۱۶ تیم به میدان رفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از  دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور سال ۱۴۰۴ از پنجم تا دهم مهرماه به میزبانی بناب در آذربایجان شرقی پیگیری می شود.

مسابقات گروه سنی زیر ۱۸ سال از صبح امروز با دیدارهای مرحله مقدماتی در چهار گروه چهار تیمی شروع شد و بازیکنان ۱۶ تیم برای کسب جام قهرمانی به میدان رفتند.

دیدارهای این رده سنی به مدت سه روز پیگیری می شود و روز دوشنبه هفتم مهر با معرفی چهار تیم برتر به پایان خواهد رسید.

نتایج ۱۲ دیدار روز نخست این رقابت‌ها به قرار زیر است:

آذربایجان شرقی (۱) ۲ ـ آذربایجان شرقی (۴) صفر (۲۱بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۷)

آذربایجان شرقی (۷) ۲ ـ زنجان صفر (۲۱بر ۹ و ۲۱ بر ۱۵)

تهران (۱) ۲ ـ گلستان (۲) صفر (۲۱ بر ۱۰ و ۲۱ بر ۳)

فارس صفر ـ آذربایجان شرقی (۳) ۲ (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۹)

آذربایجان شرقی (۲) ۲ ـ آذربایجان شرقی (۵) صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۱)

گلستان (۱) ۲ ـ تهران (۲) صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۰)

خراسان رضوی صفر – آذربایجان شرقی (۶) ۲ (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۸)

هرمزگان ۲ ـ گلستان (۳) صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۵)

آذربایجان شرقی (۱) ۲ – زنجان صفر (۲۱ بر ۳ و ۲۱ بر ۵)

آذربایجان شرقی (۷) صفر – آذربایجان شرقی (۴) ۲ (۱۷ بر ۲۱ و  ۱۹ بر ۲۱)

تهران (۱) ۲ – آذربایجان شرقی (۳) صفر (۲۱بر ۱۱ و ۲۱ بر ۸)

فارس ۲ – گلستان (۲) صفر (۲۱بر ۱۵ و ۲۱ بر ۷)

 

