توسطی عضو هیات رییسه فدراسیون کاراته شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در متن حکم صادره از سوی رئیس فدراسیون خطاب به دکتر توسطی آمده است:

«فرصت خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نعمتی است که قدرش گران، زمانش اندک و مسئولیتش بسیار است. بر همین اساس و در عمل به آیه شریفه «وَأمرُهُم شُوری بَینَهُم» و با توجه به تجارب و تخصص جنابعالی، به‌عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون کاراته منصوب می‌شوید تا از دانش و تجربه ارزشمندتان در ثمربخش‌تر کردن دوران خدمتگزاری به جامعه ورزش کشور بهره‌مند شویم. امید است در سایه الطاف الهی موفق و سربلند باشید.»

گفتنی است؛ دکتر علی توسطی هم‌اکنون عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد قشم است.

