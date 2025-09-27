صدر جدول برای کریستیانو رونالدو و یارانش

به گزارش ایلنا، در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته چهارم لیگ روشن عربستان، النصر موفق شد با گل‌های سادیو مانه و کریستیانو رونالدو الاتحاد را در ورزشگاه «الإنماء» جده مغلوب کند. این پیروزی علاوه بر تثبیت جایگاه النصر در صدر جدول، آمار تاریخی «کلاسیکو» را نیز به سود زردپوشان تغییر داد.

مانه در دقیقه ۹ بازی با ضربه‌ای دقیق دروازه الاتحاد را باز کرد و در دقیقه ۳۵ نیز با پاس طلایی خود زمینه‌ساز گل رونالدو شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد. ستاره پرتغالی با این گل بار دیگر نشان داد همچنان تکیه‌گاه اصلی خط حمله النصر است.

این دیدار سی‌وپنجمین مصاف دو تیم در چارچوب لیگ حرفه‌ای عربستان از سال ۲۰۰۸ بود. النصر اکنون ۱۴ پیروزی در این رقابت‌ها دارد که ۹ تای آن در جده به دست آمده است، در حالی که الاتحاد ۱۲ بار موفق به شکست دادن النصر شده است.

از نظر آماری، الاتحاد با این شکست، حالا در کنار الوحده با ۹ باخت خانگی برابر النصر قرار گرفت و تنها الرائد با ۱۴ شکست خانگی مقابل این تیم رکورددار است.

النصر با این پیروزی به ۱۲ امتیاز رسید و صدر جدول را از الاتحاد گرفت؛ جایگاهی که پیش‌تر دو تیم به طور مشترک در اختیار داشتند. با پایان هفته چهارم، لیگ روشن عربستان تا نیمه اول اکتبر و برگزاری بازی‌های تیم ملی عربستان برابر اندونزی و عراق در مرحله پلی‌آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ متوقف خواهد شد و رقابت‌ها از ۱۷ اکتبر در هفته پنجم از سر گرفته می‌شود.

انتهای پیام/