همکاری زوج بایرنی در النصر برای چهارمین گل مشترک

به گزارش ایلنا، دیدار حساس الاتحاد و النصر در هفته چهارم لیگ روشن عربستان با پیروزی ۲ بر صفر شاگردان لوئیس کاسترو به پایان رسید و ستاره‌های خط حمله این تیم بار دیگر تفاهم بالای خود را به نمایش گذاشتند. در دقیقه ۹ مسابقه، پاس دقیق کینگزلی کومان به سادیو مانه رسید و ستاره سنگالی با ضربه‌ای مطمئن دروازه حریف را باز کرد تا «کلاسیکوی» عربستان خیلی زود به سود زردپوشان جهت‌گیری شود.

این تنها نمونه همکاری آن‌ها در این فصل نبود. پیش‌تر نیز کومان و مانه در جریان برتری ۲ بر صفر مقابل الخلود در هفته دوم لیگ روشن روی یکی از گل‌ها نقش‌آفرینی کرده بودند. اکنون این دو ستاره اروپایی و آفریقایی مجموعاً چهارمین گل مشترک خود را برای النصر ثبت کرده‌اند.

مانه و کومان پیش‌تر در بایرن‌مونیخ هم کنار هم بازی کرده بودند. در سپتامبر ۲۰۲۲، کومان دو پاس گل برای مانه در دیدار مقابل بوخوم ارسال کرد و بایرن در آن مسابقه با نتیجه پرگل ۷ بر صفر پیروز شد.

کومان تابستان گذشته از بایرن‌مونیخ به النصر پیوست، در حالی که مانه که فقط یک فصل در بایرن حضور داشت، حالا سومین سال حضور خود در النصر را پشت سر می‌گذارد. این همکاری دوباره نشان می‌دهد خط حمله النصر با این زوج بین‌المللی می‌تواند یکی از خطرناک‌ترین خطوط هجومی فوتبال آسیا باشد.

انتهای پیام/