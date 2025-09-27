به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال پس از پنج هفته رقابت در لیگ بیست‌وپنجم، آماری متناقض و چشمگیر از خود به جای گذاشته است. آبی‌پوشان پایتخت با ۷ گل زده در کنار شمس‌آذر قزوین، بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارند، اما در مقابل با دریافت ۷ گل، جزو ضعیف‌ترین خطوط دفاعی لیگ نیز محسوب می‌شوند.

گل‌های استقلال تا این مقطع توسط علیرضا کوشکی (۲ گل)، یاسر آسانی (۲ گل)، محمدحسین اسلامی، رامین رضاییان و مهران احمدی (هر کدام یک گل) به ثمر رسیده است. این تنوع گلزنی نشان می‌دهد که تیم تنها به یک یا دو بازیکن وابسته نیست و چندین مهره در امر گلزنی مؤثر عمل می‌کنند، مسئله‌ای که می‌تواند برای کادر فنی نقطه قوت باشد.

با این حال، ضعف جدی در بخش دفاعی باعث شده استقلال در کنار شمس‌آذر و مس رفسنجان، بیشترین گل‌های دریافتی لیگ را داشته باشد. میانگین بیش از یک گل خورده در هر مسابقه، از جمله نشانه‌های ناکارآمدی در هماهنگی خط دفاع، اشتباهات فردی و واکنش‌های پرریسک دروازه‌بان است.تداوم این روند می‌تواند تأثیر منفی مستقیم بر نتایج تیم و جایگاه آن در جدول رده‌بندی داشته باشد.

این آمار متناقض، فشار روانی قابل توجهی را نیز بر بازیکنان و کادرفنی وارد کرده است. استقلال توانایی خلق موقعیت‌های متعدد و ارائه یک فوتبال هجومی را دارد، اما عدم ثبات در دفاع و اشتباهات فردی باعث از دست رفتن امتیازات شده است. این مسئله به خصوص در دیدارهایی که حریفان با برنامه‌ریزی تاکتیکی قوی ظاهر می‌شوند، می‌تواند آسیب‌زننده باشد.

در همین حال، آبی‌پوشان پایتخت خود را برای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کنند. استقلال روز چهارشنبه در هفته دوم رقابت‌های آسیایی میزبان تیم المحرق بحرین خواهد بود. تیم المحرق روز دوشنبه وارد ایران خواهد شد و استقلال قصد دارد در دیدار مقابل این تیم گل های خورده شده در هفته گذشته مقابل الوصل امارات را جبران کند. این بازی برای شاگردان ساپینتو فرصتی است تا علاوه بر تثبیت روند هجومی خود، ضعف‌های دفاعی را نیز تا حد امکان کاهش دهند و از همان ابتدا در رقابت‌های آسیایی روند موفقیت خود را آغاز کنند.

کادر فنی استقلال به رهبری ریکاردو ساپینتو اکنون با چالش جدی برای اصلاح خط دفاعی مواجه است. تقویت هماهنگی میان مدافعان، بهبود پوشش فضاها و کاهش اشتباهات فردی می‌تواند به طور قابل توجهی عملکرد تیم را متوازن کند و اجازه دهد تا توان هجومی استقلال بیشترین بهره را داشته باشد.

هواداران استقلال نیز نسبت به تعداد گل‌های خورده حساس شده‌اند و انتظار دارند تیم بتواند در دیدار آسیایی، تصویر بهتری از توانایی خود ارائه کند. تداوم روند صعودی استقلال در لیگ و آسیا بستگی مستقیم به توانایی کادرفنی در ایجاد توازن بین قدرت هجومی و پایداری دفاعی دارد و این موضوع یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی تیم در هفته‌های آینده خواهد بود.

انتهای پیام/