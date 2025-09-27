محمدرضا حیدریان سرمربی تیم فوتسال استقلال میشود
اسطوره فوتسال ایران که سابقه بازی در تیمهای فوتسال پرسپولیس و استقلال را در کارنامه دارد، به زودی رسماً هدایت تیم فوتسال استقلال را برعهده خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتسال استقلال در آستانه آغاز فعالیت رسمی خود قرار دارد و مدیریت باشگاه تصمیم گرفته هدایت این تیم را به یکی از نامهای بزرگ فوتسال ایران بسپارد. بر همین اساس، محمدرضا حیدریان به زودی به عنوان سرمربی استقلال معرفی خواهد شد و کار خود را برای بستن تیم آغاز میکند.
حیدریان که سالها به عنوان یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم ملی فوتسال ایران شناخته میشد، با پیراهن ملی در رقابتهای آسیایی و جهانی درخشید و به همراه تیم ملی افتخارات متعددی به دست آورد. او در عرصه باشگاهی نیز سابقه بازی در تیمهای فوتسال پرسپولیس و استقلال را دارد و به همین دلیل نام او برای هواداران هر دو باشگاه آشناست.
این پیشکسوت که سابقه حضور در کادرفنی تیم ملی فوتسال را هم تجربه کرده است، اکنون پس از سالها در جایگاه سرمربی به استقلال بازمیگردد و مأموریت دارد این تیم را برای حضور قدرتمند در رقابتهای پیشرو آماده کند.