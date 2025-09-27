واکنش هری کین به شایعات بازگشت به لیگ برتر
کاپیتان تیم ملی انگلیس شایعات بازگشت به تاتنهام و لیگ برتر را رد کرد و تأکید داشت که در بایرن مونیخ خوشحال است و تمام تمرکزش روی موفقیتهای این تیم قرار دارد.
به گزارش ایلنا، هری کین، ستاره انگلیسی بایرن مونیخ، پس از درخشش دوباره در بوندسلیگا به شایعات پیرامون آیندهاش واکنش نشان داد. او در حالیکه صحبتها درباره احتمال بازگشتش به لیگ برتر و تیم سابقش تاتنهام بالا گرفته، تأکید کرد که فعلاً هیچ برنامهای برای ترک آلمان ندارد.
کین که سال ۲۰۲۳ از تاتنهام به بایرن پیوست، در ۱۰۴ بازی ۱۰۰ گل به ثمر رسانده و رکوردی کمنظیر در میان مهاجمان اروپا بر جای گذاشته است. با این حال، برخی گزارشها از وجود بندی در قرارداد او خبر دادهاند که به وی اجازه میدهد در تابستان ۲۰۲۶ با مبلغی نزدیک به ۵۷ میلیون پوند به لیگ برتر بازگردد. این موضوع باعث شد نام او دوباره با تاتنهام و منچستریونایتد گره بخورد و حتی توماس فرانک، سرمربی اسپرز، اخیراً از علاقه خود و هواداران به بازگشت او سخن بگوید.
با وجود این صحبتها، هری کین پس از پیروزی ۴ بر صفر بایرن برابر وردربرمن، تأکید کرد: «نه، در حال حاضر به بازگشت به انگلیس فکر نمیکنم. من اینجا خیلی خوشحالم. هنوز دو سال از قراردادم باقی مانده و از هر لحظه حضورم در بایرن لذت میبرم. بازگشت به انگلیس در ذهنم نیست. از بودن کنار تیم و مربی و موفقیتهایی که کسب میکنیم لذت میبرم.» او در پاسخ به اینکه آیا بایرن بهترین مکان برای کسب جام است، گفت: «بله، قطعاً.»
در این میان، لوتار ماتئوس، اسطوره بایرن، نیز با دفاع از حضور کین در مونیخ گفت: «او اینجا در بهترین شرایط است. دو بار آقای گل بوندسلیگا شده و در آستانه سومین بار است. با بایرن قهرمانی کسب میکند؛ چیزی که در تاتنهام تجربه نکرد. فکر نمیکنم جایی بهتر از بایرن برایش وجود داشته باشد.»
کین اکنون در ۳۲ سالگی همچنان در اوج است و به گفته ونسان کمپانی، سرمربی بایرن، بازی او حتی کاملتر از گذشته شده است: «هری همیشه گلزن بوده اما حالا بازیاش را توسعه داده است. عقب میآید، بین خطوط حرکت میکند و همین باعث میشود از دست مدافعان فرار کند.»