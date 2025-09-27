خبرگزاری کار ایران
واکنش تند لوران بلان پس از شکست برابر النصر

سرمربی فرانسوی الاتحاد پس از شکست خانگی برابر النصر، به صراحت اعتراف کرد که حریف تیم بهتری بوده اما تأکید داشت این نتیجه جایگاه او را در تیم زیر سؤال نمی‌برد.

به گزارش ایلنا، الاتحاد در دیداری حساس با نتیجه ۲ بر صفر برابر النصر مغلوب شد و این شکست پرسش‌های جدی درباره آینده لوران بلان روی نیمکت این تیم به همراه داشت. با این حال سرمربی فرانسوی با قاطعیت از عملکرد و جایگاه خود دفاع کرد.

بلان در نشست خبری پس از بازی گفت: «مقابل تیمی قرار گرفتیم که از ما قوی‌تر بود و این حقیقتی است که نمی‌توان انکار کرد. اما این شکست زحمات و نتایجی که در مسیر با الاتحاد به دست آورده‌ایم را زیر سؤال نمی‌برد.»

او با اشاره به بحران مصدومیت‌ها افزود: «بیشتر آسیب‌دیدگی‌های ما در خط دفاع رخ داده و همین مسئله دست ما را از نظر تاکتیکی بسته است. تقویم فشرده مسابقات هم باعث تشدید این مشکلات شده است.»

پرسش یکی از خبرنگاران سعودی درباره احتمال پایان کارش در الاتحاد واکنش تند بلان را به همراه داشت: «از این سؤال تعجب می‌کنم. این اولین شکست ما پس از مدت‌ها بود. در ۱۸ بازی اخیر خانگی، ۱۷ پیروزی داشتیم و تنها یک بار مساوی کردیم. بهتر است به واقعیت‌ها نگاه کنید، نه فقط یک باخت.»

بلان در پایان بار دیگر به قدرت النصر اشاره کرد و گفت: «النصر تیمی بسیار قوی است. این بازی نشان داد که برای رقابت در بالاترین سطح باید بیشتر کار کنیم.»

