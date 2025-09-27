خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمانان خردسال و نونهال تکواندو منطقه یک کشور مشخص شدند

قهرمانان خردسال و نونهال تکواندو منطقه یک کشور مشخص شدند
کد خبر : 1691992
لینک کوتاه کپی شد.

مدال‌آوران چهارمین دوره قهرمانی خردسالان و نونهالان منطقه ۱ کشور در گیلان معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی فدارسیون تکواندو، چهارمین دوره مسابقات قهرمانی خردسالان منطقه یک کشور در بخش پسران، روز سوم مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان گیلان و با حضور محمد جمشیدی سرپرست دبیری فدراسیون، محمد نوذری مسئول کمیته مسابقات ،علی‌اشرف قنبری  دبیر کمیته مسابقات و حسین محتشمی مدیر اجرایی مسابقات فدراسیون ج‌.ا.ایران برگزار شد و در پایان نفرات برتر اوزان مختلف مشخص شدند.

نتایج پایانی اوزان مختلف:

وزن اول:

علی‌اکبر قره‌داغی ابکی (آذربایجان شرقی) – طلا

مهدی گل‌پرور (زنجان) – نقره

ایلیا نریمانی پیرپشته (گیلان) – برنز

اورهان علی‌نقی‌زاده (آذربایجان غربی) – برنز

وزن دوم:

امیرعلی ژیانی اقکند (آذربایجان شرقی) – طلا

ابوالفضل محمدی فشلویی (آذربایجان غربی) – نقره

سیاوش بهرام‌پور (کردستان) – برنز

امیرعرفان آراسته (گیلان) – برنز

وزن سوم:

ماهور میرزایی (کردستان) – طلا

علیرضا کرمی (آذربایجان شرقی) – نقره

سبحان آقازاده (آذربایجان غربی) – برنز

محمدامین یعقوبی (گیلان) – برنز

وزن چهارم:

ابوالفضل جمشیدخواه (گیلان) – طلا

سبحان تقی‌زاده نادری (زنجان) – نقره

آرسام امجدی علی‌آباد (کردستان) – برنز

علیسان میرزایی صداقه (آذربایجان غربی) – برنز

وزن پنجم:

شاهو محمودی (کردستان) – طلا

سیدعلی‌اصغر کیابی (گیلان) – نقره

سیدآیهان سیدگرمرودی (اردبیل) – برنز

رضا یوسف‌زاده (آذربایجان غربی) – برنز

وزن ششم:

ابوالفضل قاسمی سعادت (آذربایجان شرقی) – طلا

محمدطاها نوری قره‌قشلاق (آذربایجان غربی) – نقره

امیرحسین آقاجانی (گیلان) – برنز

علی شفقتی انزابی (اردبیل) – برنز

وزن هفتم:

محمدصالح ملک‌لی (زنجان) – طلا

آرین سلیمانی (کردستان) – نقره

احسان محمدزاده (آذربایجان شرقی) – برنز

امیرحسین ظخوری‌خواه (اردبیل) – برنز

وزن هشتم:

احمد عابدینی (آذربایجان شرقی) – طلا

محمدمهدی راحلی طایفه اجیرلو (اردبیل) – نقره

فرزین جبرائیلی (آذربایجان غربی) – برنز

آراد وشنی (کردستان) – برنز

وزن نهم:

محمدمهدی راضی سقین‌سرا (آذربایجان شرقی) – طلا

محمدمبین همتی (گیلان) – نقره

امیرعباس فرجی‌آذر (آذربایجان غربی) – برنز

آیهان محمدی (کردستان) – برنز

وزن دهم:

مبین شاهی ججین (اردبیل) – طلا

امیرحسین رادمهر (آذربایجان شرقی) – نقره

آروین مهدی‌زاده (گیلان) – برنز

پارسا خانی چراغبدال (آذربایجان غربی) – برنز

 

مدال آوران رده ن‌نهالان:

وزن 1 ( -33 کیلوگرم )

آژوان رضائی – کردستان (طلا)

طاها نوری‌زاده – آذربایجان شرقی (نقره)

احمدرضا علی‌اکبرزاده – آذربایجان غربی (برنز)

بهنام نوروزی – زنجان (برنز)

 

وزن 2 ( -37 کیلوگرم )

امیرمحمد شکورزاده لیلان – آذربایجان شرقی (طلا)

علی‌اکبر قربانی – زنجان (نقره)

مهیار بنی‌زاده آقاباقر – اردبیل (برنز)

سید مبین اسماعیل‌زاده محجوبه – کردستان (برنز)

 

وزن 3 ( -41 کیلوگرم )

آتیلا محمدی – کردستان (طلا)

ابوالفضل کیبیری – آذربایجان شرقی (نقره)

مهدی ارزتگی – اردبیل (برنز)

محمدمهدی حیدری – زنجان (برنز)

 

وزن 4 ( -45 کیلوگرم )

پردیا بیگلو – اردبیل (طلا)

محمد طالقانی – کردستان (نقره)

گژوان مرادی سراپیشهرک – گیلان (برنز)

سید علیرضا اشرفی – آذربایجان شرقی (برنز)

 

وزن 5 ( -49 کیلوگرم )

مرصاد قلیچ خانی – آذربایجان شرقی (طلا)

صهیب بزدوده – کردستان (نقره)

سینا مامه – آذربایجان غربی (برنز)

امیرحسین اکبری گوشلوندانی – گیلان (برنز)

 

وزن 6 ( -53 کیلوگرم )

مهدی شادی – آذربایجان غربی (طلا)

محمد صالح پور صفر مادر سرا – گیلان (نقره)

طاها نصرتی – آذربایجان شرقی (برنز)

علی‌اکبر موسوی – زنجان (برنز)

 

وزن 7 ( -57 کیلوگرم )

آیهان جوانشیری – آذربایجان شرقی (طلا)

صدرا سلطان‌خواه پیشخانی – گیلان (نقره)

علیرضا صادقی – زنجان (برنز)

کمیل شیخ نوبه‌باغ – آذربایجان غربی (برنز)

 

وزن 8 ( -61 کیلوگرم )

محمدمهدی اسمعیلی پور لکاب – گیلان (طلا)

علی عیدی – زنجان (نقره)

بهرام شریف‌نیا – آذربایجان شرقی (برنز)

محمد رحیم‌زاده – کردستان (برنز)

وزن 9 ( -65 کیلوگرم )

حسین رضا قادری – زنجان (طلا)

امیرمحمد آذر قره‌آغاجی – آذربایجان غربی (نقره)

محمدحسین اصلانی – آذربایجان شرقی (برنز)

ماهان بابک شیریوری – اردبیل (برنز)

وزن 10 ( +65 کیلوگرم )

محمدطاها معصوم‌زاده – آذربایجان شرقی (طلا)

علیرضا نوبانی – آذربایجان غربی (نقره)

محمدطاها نجفی کیپورکی – زنجان (برنز)

سیدمحمدجعفر پاسبان‌کمال – گیلان (برنز)

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی