پروژه ناتمام کاماوینگا؛ ستارهای که باید جهش نهایی را انجام دهد
هافبک جوان فرانسوی رئال مادرید که با برچسب «پدیده» به این تیم پیوست، هنوز در جستوجوی تثبیت جایگاه خود در خط میانی سفیدپوشان است.
به گزارش ایلنا، زمانی که ادواردو کاماوینگا در ۱۸ سالگی از لیگ فرانسه به رئال مادرید آمد، بسیاری او را نابغهای معرفی کردند که آیندهای روشن در انتظارش است. ترکیب هوش دفاعی، دید بازی، قدرت نفوذ تا محوطه جریمه و بازی پرانرژی اما در عین حال ظریف، تصویری از یک فوتبالیست کامل ارائه میداد؛ بازیکنی که گویی قوانین مخصوص به خود را دارد و در دفاع، پاسدهی و دریبلزنی با غریزه ذاتی عمل میکند.
برای ژابی آلونسو، کاماوینگا تنها یک هافبک ساده نیست. او هافبکی با توانایی پوشش کامل زمین است که میتواند به سبک جدید تیم فرصتهای بیشماری ببخشد. جوانی پرانرژی که با درک بالای فضا، سرعت و شجاعت، در هر لحظه به بازی جان تازهای میدهد. تعهد دفاعی او بهقدری طبیعی است که سختی در آن دیده نمیشود. با این حال، نقطه ضعف اصلی او در تصمیمگیریهای مقطعی و بلوغ ذهنی است؛ جایی که هنوز باید رشد کند.
مانع بزرگ پیشروی او، مصدومیتها و البته رقابت شدید در خط میانی مادرید است. اشتباهات پرریسک در لحظات کلیدی نیز گاهی فرصتهای او را محدود کرده است. با این حال، هر بار که پا به میدان میگذارد، جرقهای از استعداد متفاوت خود را نشان میدهد؛ استعدادی که اگر درست هدایت شود، میتواند تغییر ایجاد کند.
کاماوینگا اکنون ۲۲ ساله است و زمان همچنان به نفع اوست. رقیبانی چون چوآمنی، والورده، گولر و بلینگام در مسیرش هستند، اما در عین حال اعتماد ژابی آلونسو فرصتی ویژه برای او فراهم کرده است. سرمربی رئال بارها از پتانسیل این بازیکن تعریف کرده و او را یکی از پروژههای فردی در طرح جمعی تیم میداند: «او اشتیاق و تواناییهای متفاوتی دارد. میتواند در نقش شماره ۶ رهبری کند، پویاست و ایستا نیست.»
با وجود نمایشهای امیدوارکننده، کاماوینگا هنوز نتوانسته به عنوان مهرهای کلیدی جایگاه خود را تثبیت کند. مسیر پیشروی او بستگی به توانایی غلبه بر مشکلات و استفاده از فرصتهایی دارد که در فصلهای آینده برایش ایجاد خواهد شد؛ مسیری که در صورت موفقیت، میتواند بُعدی تازه و تنوعی بیشتر به خط میانی رئال مادرید ببخشد.