یادداشت رییس کمیته اخلاق درباره اخلاق؛ ستون پایدار فوتبال، آگاهی نسبت به قوانین فوتبال
رییس کمیته اخلاق در خصوص بحث اخلاق؛ ستون پایدار فوتبال، آگاهی نسبت به قوانین و مقررات فوتبال مطالبی را مطرح کرد.
به گزارش ایلنا به سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در مطلب دکتر یونس اسدی مقدم، رییس کمیته اخلاق آمده است:
به نام خدا
اخلاق؛ ستون پایدار فوتبال
پیام شماره 3
آگاهی نسبت به قوانین و مقررات فوتبال
فوتبال، به عنوان پرمخاطبترین ورزش جهان، تنها یک رقابت درون زمین نیست، بلکه صحنهای است که در آن رفتار و گفتار بازیکنان، مربیان و سایر افراد فعال، به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر افکار عمومی، بهویژه نسل جوان، تأثیرگذار است.
اهالی فوتبال در مقام چهرههای عمومی، در معرض دید میلیونها نفر قرار دارند. این جایگاه، مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی به آنان واگذار میکند که فراتر از وظایف فنی و حرفهایشان است. هر جمله، رفتار یا واکنش آنان میتواند الگو جوانان شود.
بر اساس منشور اخلاقی فیفا و آییننامههای انضباطی ، هرگونه گفتار یا رفتار حاوی مطالب توهین آمیز، تهدید و نشر اکاذیب، مصداق تخلف انضباطی و در مواردی موجب مسئولیت کیفری می گردد. در مقابل، رفتارهای اخلاقی مانند احترام به داور، حمایت از بازیکن مصدوم یا اقدامات خیرخواهانه، میتوانند موجب ارتقای سرمایه فرهنگی فوتبال و جامعه شوند.
به استناد آییننامه اخلاق فیفا و همچنین قوانین مجازات اسلامی و جرایم رایانهای به اهالی فوتبال و اصحاب رسانهای یادآوری میشود:
1. اظهارنظرها و بیان دیدگاهها، فارغ از جایگاه و موقعیت، میبایست در سایهی انصاف، ادب و مستندات قانونی باشد؛ چرا که هر سخن بیپایه، علاوه بر خدشهدار کردن آبرو و شأن افراد، میتواند علاوه بر تخلف اخلاقی مشمول تعقیب قضایی و مجازاتهای قانونی گردد.
2. انتشار مطالب حاوی توهین، افترا و نشر اکاذیب یا ناقض حقِ افراد و نهادها، در فضای رسانهای و مجازی، نه تنها برخلاف منشور اخلاقی فوتبال است، بلکه در ذیل قوانین فوق الذکر جرم محسوب شده و توسط مرجع قانونی تحت تعقیب و رسیدگی قرار می گیرند.
3. فضای مجازی، پلی است حساس که اگر بهدرستی استفاده نشود، به بستر نشر اکاذیب و اختلافات غیرضروری بدل خواهد شد؛ از این رو، مسئولیت حقوقی و اخلاقی هر سخن و نوشته متوجه صادرکننده و نشردهنده آن است.
4. کلیه افراد فعال در حوزه فوتبال و اعم از رسانه، مربیان، بازیکنان، مدیران و اصحاب رسانه، مکلفاند ضمن پرهیز از هرگونه اظهار نظر غیرمستند، از طریق مجاری قانونی و مراجع ذیصلاح، حقوق و منافع خود و دیگران را مطالبه کنند.
5. احترام به قانون، رعایت اخلاق و پایبندی به حقیقت، رکن اساسی حفظ اعتبار ورزش و جامعه فوتبال است که هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد.
رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال
دکتر یونس اسدی مقدم