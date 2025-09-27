خبرگزاری کار ایران
یادداشت رییس کمیته اخلاق درباره اخلاق؛ ستون پایدار فوتبال، آگاهی نسبت به قوانین فوتبال
رییس کمیته اخلاق در خصوص بحث اخلاق؛ ستون پایدار فوتبال، آگاهی نسبت به قوانین و مقررات فوتبال مطالبی را مطرح کرد.

به گزارش ایلنا به  سایت رسمی  فدراسیون فوتبال، در مطلب دکتر یونس اسدی مقدم، رییس کمیته اخلاق آمده است: 

به نام خدا 
اخلاق؛ ستون پایدار فوتبال
پیام شماره 3
آگاهی نسبت به قوانین و مقررات فوتبال
فوتبال، به عنوان پرمخاطب‌ترین ورزش جهان، تنها یک رقابت درون زمین نیست، بلکه صحنه‌ای است که در آن رفتار و گفتار بازیکنان، مربیان و سایر افراد فعال، به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر افکار عمومی، به‌ویژه نسل جوان، تأثیرگذار است.
اهالی فوتبال در مقام چهره‌های عمومی، در معرض دید میلیون‌ها نفر قرار دارند. این جایگاه، مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی به آنان واگذار می‌کند که فراتر از وظایف فنی و حرفه‌ای‌شان است. هر جمله، رفتار یا واکنش آنان می‌تواند الگو جوانان شود.
بر اساس منشور اخلاقی فیفا و آیین‌نامه‌های انضباطی ، هرگونه گفتار یا رفتار حاوی مطالب توهین‌ آمیز، تهدید و نشر اکاذیب، مصداق تخلف انضباطی و در مواردی موجب مسئولیت کیفری می گردد. در مقابل، رفتارهای اخلاقی مانند احترام به داور، حمایت از بازیکن مصدوم یا اقدامات خیرخواهانه، می‌توانند موجب ارتقای سرمایه فرهنگی فوتبال و جامعه شوند.
به استناد آیین‌نامه اخلاق فیفا و همچنین قوانین مجازات اسلامی و جرایم رایانه‌ای به اهالی فوتبال و اصحاب رسانه‌ای یادآوری می‌شود:
         1. اظهارنظرها و بیان دیدگاه‌ها، فارغ از جایگاه و موقعیت، می‌بایست در سایه‌ی انصاف، ادب و مستندات قانونی باشد؛ چرا که هر سخن بی‌پایه، علاوه بر خدشه‌دار کردن آبرو و شأن افراد، می‌تواند علاوه بر تخلف اخلاقی مشمول تعقیب قضایی و مجازات‌های قانونی گردد.
         2. انتشار مطالب حاوی توهین‌، افترا و نشر اکاذیب یا ناقض حقِ افراد و نهادها، در فضای رسانه‌ای و مجازی، نه تنها برخلاف منشور اخلاقی فوتبال است، بلکه در ذیل قوانین فوق الذکر جرم محسوب شده و توسط مرجع قانونی تحت تعقیب و رسیدگی قرار می گیرند.
         3. فضای مجازی، پلی است حساس که اگر به‌درستی استفاده نشود، به بستر نشر اکاذیب و اختلافات غیرضروری بدل خواهد شد؛ از این رو، مسئولیت حقوقی و اخلاقی هر سخن و نوشته متوجه صادرکننده و نشر‌دهنده آن است.
         4. کلیه افراد فعال در حوزه فوتبال و اعم از رسانه، مربیان، بازیکنان، مدیران و اصحاب رسانه، مکلف‌اند ضمن پرهیز از هرگونه اظهار نظر غیرمستند، از طریق مجاری قانونی و مراجع ذی‌صلاح، حقوق و منافع خود و دیگران را مطالبه کنند.
         5. احترام به قانون، رعایت اخلاق و پایبندی به حقیقت، رکن اساسی حفظ اعتبار ورزش و جامعه فوتبال است که هیچ‌گاه نباید مورد غفلت قرار گیرد.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال 
دکتر یونس اسدی مقدم

انتهای پیام/
