جراحی تایید شد؛
غیبت چهار تا شش هفتهای ستاره بارسلونا
دروازهبان کاتالانی بارسلونا امروز تحت عمل جراحی مینیسک قرار میگیرد و تا اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر قادر به همراهی تیم نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا بعدازظهر روز گذشته اعلام کرد که خوان گارسیا، دروازهبان این تیم، در جریان دیدار مقابل اوویدو دچار مصدومیت شده و روز شنبه تحت عمل آرتروسکوپی مینیسک داخلی زانوی چپ توسط دکتر خوان کارلس مونیو قرار خواهد گرفت. پیشبینی میشود او بین چهار تا شش هفته از میادین دور باشد.
غیبت گارسیا باعث میشود بار دیگر نوبت به وویچک شزنی برسد. هانسی فلیک در این فصل به این دروازهبان اعتماد ویژهای داشت، اما حالا باید به تجربه دروازهبان لهستانی تکیه کند؛ بازیکنی که پس از بازگشت از بازنشستگی برای جانشینی تراشتگن به بارسا پیوست و با نمایشهای مطمئن جایگاه خود را تثبیت کرد تا قراردادش تابستان امسال تمدید شود.
در کنار او، ادر آلر نیز به عنوان دروازهبان دوم در ترکیب قرار دارد و در دیدار اخیر برابر اوویدو برای اولین بار نامش در لیست تیم دیده شد. در همین حال، کوچن هم در رقابتهای جام جهانی زیر ۲۰ سال با تیم ملی آمریکا حضور دارد.
خبر بد دیگر برای بارسا، اضافه شدن نام رافینیا به جمع مصدومان است. این وینگر برزیلی که ابتدا تصور میشد مشکلش جدی نباشد، روز گذشته با آزمایشهای تکمیلی مشخص شد از ناحیه همسترینگ پای راست دچار آسیبدیدگی شده و سه هفته دور از میادین خواهد بود. این در حالی است که پیشتر تراشتگن، گاوی و فِرمین نیز در لیست مصدومان قرار داشتند.
با این حال، بارسلونا در روزهای اخیر خبرهای امیدوارکنندهای هم دریافت کرده است. لامین یامال پس از مدتی دوری دوباره به تمرینات بازگشته و بالده نیز آماده همراهی تیم است. به این ترتیب، ترکیب بارسا در هفتههای پیشرو با ترکیبی از بازگشت مصدومان و غیبت ستارهها شکل خواهد گرفت.