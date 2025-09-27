مدیرعامل جدید فجر شهید سپاسی معرفی شد

به گزارش ایلنا، پس از تساوی تیم فجر شهید سپاسی مقابل تراکتور و اعلام استعفای حسن کریمی از مدیرعاملی، هیئت‌مدیره این باشگاه تصمیم گرفت تا بدون تأخیر جانشین او را معرفی کند. در جلسه امروز، اعضای هیئت‌مدیره با رأی قاطع حاتم احمدی را به عنوان مدیرعامل جدید فجر انتخاب کردند.

احمدی که در فصل گذشته به عنوان قائم‌مقام باشگاه فعالیت داشت، بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریتی در فجر سپاسی را در کارنامه دارد و از چهره‌های شناخته‌شده و محبوب ورزش استان فارس به شمار می‌آید. او طی این سال‌ها با حضور مؤثر و اشراف کامل بر امور باشگاه، نقش مهمی در پیشبرد اهداف و موفقیت‌های تیم ایفا کرده است.

باشگاه فجر سپاسی در بیانیه خود تأکید کرده است که احمدی در مسیر جدید همچنان از حمایت‌ها و همراهی‌های حسن کریمی نیز برخوردار خواهد بود تا این باشگاه مردمی با پشتوانه مدیریتی مناسب در مسیر رشد و موفقیت گام بردارد.

