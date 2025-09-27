اختلاف مالی میان پرسپولیس و خرید بزرگ سرخها از انگلیس
با وجود چراغ سبز وحید هاشمیان، باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته قرارداد جمال لوویس، مدافع چپ سابق نوریچ و نیوکاسل را نهایی کند.
به گزارش ایلنا، انتقال جمال لوویس به پرسپولیس همچنان در مرحله مذاکره باقی مانده است. این بازیکن که پس از تایید اولیه وحید هاشمیان برای پیوستن به جمع سرخپوشان وارد گفتوگو با مدیران باشگاه شد، ابتدا در دبی و سپس در تهران تستهای پزشکی را پشت سر گذاشت. با وجود حساسیت کادرفنی روی شرایط جسمانی او، لوویس توانست در آزمایشهای اخیر نمره قبولی بگیرد و از نظر فنی هم مهر تأیید سرمربی پرسپولیس را دریافت کند.
با این حال، گره اصلی پرونده به مسائل مالی بازمیگردد. لوویس در دوران حضورش در نیوکاسل دستمزدی معادل ۴۵ هزار پوند در هفته دریافت میکرد که حدود دو میلیون دلار در هر فصل ارزش داشت. پرسپولیس قصد دارد سقف پرداختی خود را روی ۱.۵ میلیون دلار قرار دهد، در حالی که نمایندگان این بازیکن رقم بالاتری را مطالبه میکنند. همین موضوع سبب شده قرارداد الکترونیکی ارسالشده از سوی باشگاه تا این لحظه به امضای نهایی نرسد.
پس از حضور موفق در تستهای پزشکی تهران، هاشمیان مسئولیت ادامه مذاکرات را به مدیرعامل و هیئتمدیره سپرده است. حالا باشگاه تلاش میکند با کاهش خواستههای مالی بازیکن، شرایط را برای عقد قرارداد فراهم کند. گفته میشود لوویس پس از پایان تستها دوباره به دبی بازگشته و مشغول بررسی پیشنهاد مالی پرسپولیس است.
در حالی که باشگاه امیدوار است در روزهای آینده توافق نهایی حاصل شود، طولانی شدن روند مذاکره این نگرانی را ایجاد کرده که پرسپولیس بار دیگر یکی از اهداف مهم خود در نقلوانتقالات را از دست بدهد. درویش و هیئتمدیره اکنون تحت فشار هستند تا این پرونده را پیش از بسته شدن پنجره نقلوانتقالات به نتیجه برسانند.