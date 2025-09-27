خبرگزاری کار ایران
رئال مادرید در نیمه اول بیدار می‌شود

تغییر بزرگ ژابی آلونسو پیش از دربی مادرید

تیم ژابی آلونسو برخلاف فصل گذشته بیشتر گل‌های خود را پیش از سوت پایان نیمه اول به ثمر می‌رساند و با آماری ویژه آماده مصاف حساس با اتلتیکو شده است.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید این فصل با روشی تازه وارد مسابقات شده است؛ تیمی که دیگر به نیمه دوم برای نتیجه‌گیری تکیه ندارد و کار را زودتر تمام می‌کند. 

در حالیکه فصل گذشته ۵۸ درصد گل‌های رئال مادرید در نیمه دوم زده شد، اکنون ۵۷ درصد گل‌ها در نیمه اول به ثمر رسیده است. این آمار در مقایسه با همین مقطع از فصل قبل تفاوت چشمگیری دارد؛ پیش از دربی سال گذشته تنها سه گل در نیمه اول به ثبت رسید، اما حالا این عدد به ۹ گل رسیده است.

برای نمونه در ورزشگاه سئوتات د والنسیا، رئالی‌ها خیلی زود کار را در نیمه نخست به سود خود کردند. ژابی آلونسو نیز بارها از عملکرد تیمش در ۴۵ دقیقه اول تمجید کرده و گفته است: «در بازی‌های اخیر نیمه اول خوبی داشتیم. می‌خواهیم همین حس کنترل و تسلط را در کل بازی ادامه دهیم.» این کنترل به وضوح در گل‌ها نمایان شده است. بر اساس آمار اوپتا، رئال مادرید پنج گل از ۱۶ گل خود را در بازه ۱۵ دقیقه پایانی نیمه اول به ثمر رسانده؛ رکوردی که هیچ تیم دیگری در لالیگا به آن نزدیک نشده است.

نام‌هایی چون امباپه (دقیقه ۳۷ برابر اوویدو)، گولر (۳۷ برابر مایورکا و ۴۴ برابر رئال سوسیه‌داد)، وینیسیوس (۳۸ برابر مایورکا و ۲۸ برابر لوانته) و ماستانتونو (۳۸ برابر لوانته) در این فهرست دیده می‌شود. حتی زودترین گل فصل هم توسط امباپه در دقیقه ۱۱ آنوئتا به ثبت رسید. این در حالی است که سال گذشته ۱۲ گل رئال پس از دقیقه ۶۰ و پنج گل بعد از دقیقه ۸۰ زده شد؛ اما حالا در شروع فصل تنها سه گل بعد از دقیقه ۷۰ ثبت شده است.

در سوی دیگر، اتلتیکو مادرید تیمی است که زودترین گل‌های لیگ را رقم زده است. شاگردان دیه‌گو سیمئونه چهار بار پیش از دقیقه ۱۵ موفق به گلزنی شده‌اند؛ از جمله سورلوث برابر الچه (دقیقه ۸) و خولین آلوارز مقابل رایو وایه‌کانو (۱۵). به این ترتیب در آستانه دربی مادرید، هر دو تیم با روندی متفاوت اما با آمار قابل توجه در نیمه اول وارد زمین خواهند شد.

