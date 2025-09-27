خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسابقات قهرمانی جهان - سنگاپور؛

صعود ابوالفضل ظریف‌پور به فینال ماده 50 متر آزاد

صعود ابوالفضل ظریف‌پور به فینال ماده 50 متر آزاد
کد خبر : 1691847
لینک کوتاه کپی شد.

ملی پوش پاراشنا کشورمان در ماده 50 متر آزاد با ایستادن در جایگاه سوم مرحله مقدماتی، راهی فینال مسابقات شد و رکورد ملی را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، ابوالفضل ظریف‌پور ملی پوش پاراشنا کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S9 توانست با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه در جایگاه سوم مرحله مقدماتی قرار بگیرد و ضمن صعود به مرحله فینال صعود، رکورد ملی را ۲۴ صدم ثانیه ارتقا داد و به نام خود ثبت کرد.

ابوالفضل ظریف‌پور ملی پوش کشورمان امروز از ساعت ۱۸:۵۲ به وقت محلی به مصاف حریفان خود می رود.

گفتنی است رقابت‌های قهرمانی جهان پاراشنا به میزبانی سنگاپور با حضور ۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور امروز به پایان می رسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی