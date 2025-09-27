مسابقات قهرمانی جهان - سنگاپور؛
صعود ابوالفضل ظریفپور به فینال ماده 50 متر آزاد
ملی پوش پاراشنا کشورمان در ماده 50 متر آزاد با ایستادن در جایگاه سوم مرحله مقدماتی، راهی فینال مسابقات شد و رکورد ملی را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، ابوالفضل ظریفپور ملی پوش پاراشنا کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S9 توانست با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه در جایگاه سوم مرحله مقدماتی قرار بگیرد و ضمن صعود به مرحله فینال صعود، رکورد ملی را ۲۴ صدم ثانیه ارتقا داد و به نام خود ثبت کرد.
ابوالفضل ظریفپور ملی پوش کشورمان امروز از ساعت ۱۸:۵۲ به وقت محلی به مصاف حریفان خود می رود.
گفتنی است رقابتهای قهرمانی جهان پاراشنا به میزبانی سنگاپور با حضور ۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور امروز به پایان می رسد.