به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، ابوالفضل ظریف‌پور ملی پوش پاراشنا کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S9 توانست با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه در جایگاه سوم مرحله مقدماتی قرار بگیرد و ضمن صعود به مرحله فینال صعود، رکورد ملی را ۲۴ صدم ثانیه ارتقا داد و به نام خود ثبت کرد.

ابوالفضل ظریف‌پور ملی پوش کشورمان امروز از ساعت ۱۸:۵۲ به وقت محلی به مصاف حریفان خود می رود.

گفتنی است رقابت‌های قهرمانی جهان پاراشنا به میزبانی سنگاپور با حضور ۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور امروز به پایان می رسد.

