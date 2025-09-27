کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز توسط نمایندگان کشورمان
قهرمانی تیم ملی کشتی ساحلی جوانان در رقابتهای جهانی یونان
تیم ملی کشتی ساحلی جوانان با کسب 2 مدال طلا و 2 مدال برنز بعنوان قهرمانی جهان در یوانان دست یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی ساحلی جوانان قهرمانی جهان در سال 2025 روز جمعه 4 مهرماه در شهر کاترینی کشور یونان برگزار شد و تیم ایران بعنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت.
رده بندی تیمی: ایران 1- 77 امتیاز 2- مولداوی 57 امتیاز 3- اوکراین 55 امتیاز 4- یونان 46 امتیاز 5- رومانی 38 امتیاز
نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
70 کیلوگرم: محمدحسین نیک پور (مدال برنز)
80 کیلوگرم: سبحان اسمی (چهارم)
90 کیلوگرم: رامتین روانبخش (مدال طلا) – سجاد حسینی میری (مدال برنز)
90+ کیلوگرم: مرصاد شاکری (مدال طلا)
پیش از این نیز تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز بعنوان قهرمانی این مسابقات دست یافته بود.
قهرمانی تیم های نوجوانان و جوانان ایران در این مسابقات در حالی بدست آمد که فدراسیون کشتی برنامه های ویژه ای برای کشتی ساحلی بعنوان رشته المپیکی در دستور کار دارد و حمایت همه جانبه خود را از این رشته بعمل آورده است.