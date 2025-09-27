به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی ساحلی جوانان قهرمانی جهان در سال 2025 روز جمعه 4 مهرماه در شهر کاترینی کشور یونان برگزار شد و تیم ایران بعنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت.

رده بندی تیمی: ایران 1- 77 امتیاز 2- مولداوی 57 امتیاز 3- اوکراین 55 امتیاز 4- یونان 46 امتیاز 5- رومانی 38 امتیاز

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

70 کیلوگرم: محمدحسین نیک پور (مدال برنز)

80 کیلوگرم: سبحان اسمی (چهارم)

90 کیلوگرم: رامتین روانبخش (مدال طلا) – سجاد حسینی میری (مدال برنز)

90+ کیلوگرم: مرصاد شاکری (مدال طلا)

پیش از این نیز تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز بعنوان قهرمانی این مسابقات دست یافته بود.

قهرمانی تیم های نوجوانان و جوانان ایران در این مسابقات در حالی بدست آمد که فدراسیون کشتی برنامه های ویژه ای برای کشتی ساحلی بعنوان رشته المپیکی در دستور کار دارد و حمایت همه جانبه خود را از این رشته بعمل آورده است.

