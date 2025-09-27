خبرگزاری کار ایران
اعتراض استقلال به VAR بازی با شمس آذر
باشگاه استقلال به داوری دیدار با شمس آذر معترض شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه استقلال در بیانیه ای نوشت: مصاف شمس‌آذر قزوین و استقلال درحالی با تساوی به پایان رسید که بازهم با وجود VAR یک خطای پنالتی در دقیقه ۱۳ به سود استقلال اعلام نشد.

در آن صحنه خطای واضح مدافع شمس آذر روی نازون را وحید کاظمی خطا اعلام نکرد و در ادامه توپ را دروازه‌بان شمس آذر از داخل دروازه در آغوش گرفت که حتی این صحنه از زاویه‌ای دیگر به نمایش گذاشته نشد تا مشخص شود توپ کامل از خط گذشته یا نه.

چندین خطای آشکار دیگر هم در این بازی رقم خورد که داور و کمک داور با وجود نزدیکی به صحنه در گرفتن تصمیم دچار اشتباه شدند.

البته این توضیحات به بهانه توجیه پیروز نشدن در این بازی نیست ولی این سوال وجود دارد که چرا این اشتباهات همیشه گریبان گیر استقلال است و آیا اگر این اشتباهات نبود، وضعیت امتیازگیری استقلال متفاوت از امروز نبود؟

به هرحال لازم به گفتن نیست که اگر همان صحنه دقیقه ۱۳ به سود استقلال پنالتی اعلام می‌شد، روند بازی قطعا متفاوت می‌شد.

