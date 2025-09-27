خبرگزاری کار ایران
هفته پنجم بوندسلیگا آلمان

بایرن مونیخ 4 - 0 وردربرمن؛ پیروزی پرگل شاگردان کمپانی با دبل هری کین

بایرن مونیخ 4 - 0 وردربرمن؛ پیروزی پرگل شاگردان کمپانی با دبل هری کین
تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خانگی به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در آغازین دیدار هفته پنجم بوندس‌لیگای آلمان و از ساعت 22 شب گذشته (جمعه) تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خانگی میزبان وردبرمن در ورزشگاه آلیانتس بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پُرگل 4 بر صفر شکست دهد.

لوئیس دیاس (22)، هری کین (45-پنالتی و 65) و کنراد لایمر (87) گلزنان باواریایی‌ها در این بازی بودند.

رقابت‌های این هفته امروز با برگزاری 5 دیدار دیگر پیگیری می‌شود که در مهمترین مسابقه؛ بوروسیا دورتموند از ساعت 17 در خانه ماینتس به میدان می‌رود.

