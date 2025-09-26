اعتراض باشگاه شمس آذر به داور بازی با استقلال: پنالتی ما دیده نشد(ویدیو)
باشگاه شمس آذر مدعی شد داور بازی امروز مقابل استقلال پنالتی این تیم را ندیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه شمسآذر، نمایش جذاب شاگردان وحید رضایی در شرایطی با تساوی برابر تیم صاحبنام و پرمهره استقلال با تساوی به پایان رسید که در دقیقه ۸۵ یک صحنه آشکار و واضح از سرنگون شدن سهیل فداکار توسط بازیکن حریف (امیرمحمد رزاقینیا) صورت گرفت و در حالیکه انتظار میرفت اتاق VAR به کمک وحید کاظمی داور این بازی بیاید، اما به شکلی عجیب نادیده گرفته شد.
متاسفانه در هفته ابتدایی نیز در شرایطی استقلال خوزستان به گل دست یافت که آفساید حریف کاملا واضح بود و کمیته داوران نیز روی این موضوع صحه گذاشت و آن را پذیرفت.
شمسآذر به عنوان تیمی که با صرف هزینه معقول و فلسفه ایجاد بستر برای بازیکنان جوان کار را دنبال کرده، انتظار دارد اشتباهات سریالی به این شکل در روند نتایج تاثیر نگذاشته و در ادامه لیگ باعث چالش نشود.