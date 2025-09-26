خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض باشگاه شمس آذر به داور بازی با استقلال: پنالتی ما دیده نشد(ویدیو)

اعتراض باشگاه شمس آذر به داور بازی با استقلال: پنالتی ما دیده نشد(ویدیو)
کد خبر : 1691770
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه شمس آذر مدعی شد داور بازی امروز مقابل استقلال پنالتی این تیم را ندیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه شمس‌آذر، نمایش جذاب شاگردان وحید رضایی در شرایطی با تساوی برابر تیم صاحبنام و پرمهره استقلال با تساوی به پایان رسید که در دقیقه ۸۵ یک صحنه آشکار و واضح از سرنگون شدن سهیل فداکار  توسط بازیکن حریف  (امیرمحمد رزاقی‌نیا) صورت گرفت و در حالیکه انتظار می‌رفت اتاق VAR به کمک وحید کاظمی داور این بازی بیاید،  اما به شکلی عجیب نادیده گرفته شد.

متاسفانه در هفته ابتدایی نیز در شرایطی استقلال خوزستان به گل دست یافت که آفساید حریف کاملا واضح بود و کمیته داوران نیز روی این موضوع صحه گذاشت و آن را پذیرفت.

شمس‌آذر به عنوان تیمی که با صرف هزینه معقول و فلسفه ایجاد بستر برای بازیکنان جوان کار را دنبال کرده، انتظار دارد اشتباهات سریالی به این شکل در روند نتایج تاثیر نگذاشته و در ادامه لیگ باعث چالش نشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی