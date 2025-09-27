شروع کابوسوار پرسپولیس در لیگ بیستوپنجم؛
زنگ خطر برای رویای قهرمانی پرسپولیس
پرسپولیس در پنج هفته ابتدایی لیگ بیستوپنجم فوتبال ایران، نمایشی کمتر از انتظارات از خود ارائه داده و نگرانیهای زیادی را میان هواداران این تیم ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، شاگردان وحید هاشمیان در پنجمین بازی خود میزبان ملوان بندرانزلی بودند و با نتیجه تساوی بدون گل، چهارمین توقف پیاپی خود در تهران را ثبت کردند.
این آمار نشان میدهد که پرسپولیس از ابتدای فصل، تنها یک پیروزی خارج از خانه برابر سپاهان کسب کرده و در دیگر دیدارها مقابل فجرسپاسی، فولاد خوزستان، چادرملو اردکان و ملوان، نتوانسته به پیروزی دست یابد. وضعیت تیم در تهران نیز نگرانکننده است؛ جایی که سرخپوشان چهار بار متوالی در خانه متوقف شدهاند.
اگر عملکرد کنونی تیم را با دوره «عصر طلایی» پرسپولیس مقایسه کنیم، روشن میشود که این شروع، ضعیفترین آغاز فصل از لیگ شانزدهم تاکنون است. در دورهای که برانکو ایوانکوویچ، یحیی گلمحمدی و اوسمار ویرا هدایت تیم را بر عهده داشتند، پرسپولیس هیچگاه در پایان هفته پنجم کمتر از ۸ امتیاز کسب نکرده بود و حتی در بدترین شرایط آن دوران، تنها یک فصل با ۴ یا ۵ امتیاز آغاز شد. اکنون تیم هاشمیان با ۵ امتیاز و تفاضل گل ۱+، ششمین شروع ضعیف تاریخ خود در لیگ برتر را تجربه کرده است.
مطالعه تاریخ لیگ برتر نشان میدهد پرسپولیس هرگز فصلی را که پس از پنج هفته کمتر از ۸ امتیاز کسب کرده، با قهرمانی به پایان نبرده است. این موضوع نگرانی هواداران را تشدید کرده و اعتراضها نسبت به کادر فنی و مدیریت باشگاه افزایش یافته است.
با توجه به تراکم تیمها در جدول، هنوز فرصت برای جبران وجود دارد، اما عملکرد ضعیف در بازیهای خانگی و ناتوانی در کسب پیروزیهای متوالی، زنگ خطر برای ادامه فصل محسوب میشود. کارشناسان معتقدند پرسپولیس برای بازگشت به مسیر موفقیت، نیازمند تغییر تاکتیک، بهبود روحیه بازیکنان و مدیریت فشار هواداران است.
در نهایت، لیگ بیستوپنجم برای پرسپولیس، آزمایشی سخت و تعیینکننده است؛ هرچند هنوز پنج هفته ابتدایی به پایان رسیده، اما این شروع ضعیف میتواند مسیر قهرمانی را با چالش جدی مواجه کند.