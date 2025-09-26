خلیفهاصل: برد مقابل مس نتیجه اتحاد و تلاش جوانان بود
امیر خلیفهاصل پس از پیروزی استقلال خوزستان مقابل مس رفسنجان از عملکرد شاگردانش رضایت کامل داشت و تأکید کرد که موفقیت تیم نتیجه کار تیمی، تلاش جوانان و مدیریت هوشمندانه بود.
به گزارش ایلنا، امیر خلیفهاصل، سرمربی استقلال خوزستان، پس از پیروزی تیمش برابر مس رفسنجان، ضمن ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش، درباره شرایط مسابقه و برنامههای آینده باشگاه توضیح داد.
او گفت: برای بازی با مس رفسنجان تلاش کردیم تا جدول گولمان نزند و توانستیم پیروز شویم. بازی سختی بود، اما این برد ارزشهای مس رفسنجان را کم نمیکند. حریف تیم خوبی بود و موقعیتهایی هم داشت، اما ما حداکثر استفاده را از فرصتها بردیم.
خلیفهاصل با اشاره به اتحاد و همدلی بازیکنانش افزود: این برد هدیهای به مردم خوزستان است. فلسفه باشگاه ما جوانگرایی و معرفی بازیکنان جوان به فوتبال ایران است. بازیکنان ما نباید مغرور شوند و هنوز اول راه هستند. با بودجه محدود و بدون جذب بازیکنان گرانقیمت، ثابت کردیم با تلاش و سختکوشی میتوان به نتیجه رسید.
او درباره ترکیب تیم و نقش بازیکنان باتجربه گفت: فوتبال برای جوانان است، اما بازیکنان باتجربهای مانند میردورقی، بوحمدان و زواری تجربه خود را در اختیار جوانها گذاشتهاند و از آنها قدردانی میکنم.
خلیفهاصل در پاسخ به سؤال درباره بازگشت سه امتیاز کسر شده گفت: طبق صحبتهایی که با مدیرعامل داشتم، این سه امتیاز باز خواهد گشت. البته نباید به جدول یا فکر قهرمانی و سهمیه آسیایی دل ببندیم، باید بازی به بازی پیش برویم.
او همچنین در واکنش به انتقاد رسول خطیبی درباره بازی بسته استقلال خوزستان گفت: ما برنامه داشتیم و میخواستیم حریف را از جلو پرس کنیم. در نیمه اول هم به گل رسیدیم و موقعیتهای زیادی ایجاد کردیم. نظر خطیبی محترم است.