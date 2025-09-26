خبرگزاری کار ایران
شجاعیان: استقلال همیشه برایم محترم است
بازیکن شمس‌آذر قزوین و هافبک سابق استقلال، پس از تساوی مقابل تیم پیشین خود از احترام ویژه‌اش به استقلال گفت و تأکید کرد شمس‌آذر با حمایت هواداران می‌تواند به بالای جدول برسد.

به گزارش ایلنا، داریوش شجاعیان، بازیکن شمس‌آذر قزوین و هافبک سابق استقلال، پس از تساوی تیمش مقابل استقلال اظهار داشت:«بازی خوبی بود و فکر می‌کنم هواداران هر دو تیم از روند مسابقه رضایت داشتند. تیم ما با توجه به بازیکنان جوانی که در اختیار دارد، در حال پیشرفت است و من هم در کنار آن‌ها تلاش می‌کنم تا بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم. مطمئن باشید تیم‌های در قزوین کار آسانی مقابل شمس‌آذر نخواهند داشت. ما کادرفنی، مدیریت و هواداران خوبی داریم و با همدل بودن می‌توانیم خودمان را به بالای جدول نزدیک کنیم.»

او درباره تقابل با تیم سابقش استقلال افزود:«استقلال همیشه برایم محترم خواهد بود. پنج سال در خدمت این تیم بودم و تمام تلاشم را کردم. همیشه برای هواداران استقلال احترام زیادی قائلم و از آن‌ها بابت محبتی که دارند تشکر می‌کنم. هر وقت بازی استقلال را می‌بینم، دلم برای آن روزها تنگ می‌شود، اما بعد از جدایی همیشه برایشان آرزوی موفقیت داشتم و دارم.»

شجاعیان در پایان گفت:«امروز به دلیل یک درد کوچک و با تصمیم کادرفنی، ریسک نکردم تا بتوانم در ادامه فصل به تیم کمک کنم. ما در پنج بازی اخیر مساوی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم تیمی جنگجو هستیم. هواداران پشت ما هستند و مطمئن باشید با تلاش جمعی می‌توانیم به اهداف بزرگ خود برسیم. در عین حال امیدوارم استقلال هم به روزهای خوبش بازگردد.»

