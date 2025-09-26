مورایس: به همه بازیکنان استقلال ایمان داریم

به گزارش ایلنا، نونو میگل مورایس، دستیار ریکاردو ساپینتو، در نشست خبری پس از تساوی یک بر یک استقلال برابر شمس‌آذر گفت: «اول از همه باید بگویم ما تیمی بودیم که شخصیت نشان داد. نیمه اول خیلی خوبی داشتیم و به جز دقایق ابتدایی که یک فرصت به حریف دادیم، در ادامه کاملاً حاکم بر بازی بودیم. استقلال در نیمه اول نشان داد که به دنبال پیروزی است، فرصت‌های زیادی ایجاد کرد و فوتبالی زیبا به نمایش گذاشت. از عملکرد تیم لذت بردم، اما تنها نکته منفی این بود که گل نزدیم.»

مورایس ادامه داد: «در نیمه دوم شروع خوبی نداشتیم. باید خونسردتر عمل می‌کردیم، بیشتر توپ را نگه می‌داشتیم و جریان بازی را در دست می‌گرفتیم. همین مسئله باعث شد برای تیم حریف فضا ایجاد شود و در نهایت با بدشانسی گل خوردیم.»

مورایس با اشاره به روند استقلال در بازی‌های اخیر گفت: «تیم ما چه در فاز تهاجمی و چه در بخش دفاعی نسبت به قبل تقویت شده است. امروز تصویر بهتری از استقلال دیدیم و تیم در مسیر رشد قرار دارد. فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست دادیم، اما همچنان در حال پیشرفت هستیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.»

او درباره اشتباهات فردی بازیکنان اضافه کرد:«بله، چیزی که گفته شد درست است. ما بهتر از حریف بودیم، ولی هزینه اشتباهات فردی برایمان از دست دادن امتیاز است. با این حال بازیکنان اکثر دستورات کادر فنی را در زمین اجرا می‌کنند و باید روی جزئیات بیشتری کار کنیم.»

دستیار ساپینتو در خصوص نارضایتی هواداران اظهار داشت: «می‌دانیم صبر هواداران حدی دارد، اما ما به تمامی بازیکنان ایمان داریم. بهترین شرایط را برایشان فراهم کرده‌ایم و مطمئن هستیم بازیکنان با عملکردشان خوشحالی را برای هواداران به ارمغان خواهند آورد. استقلال تیم بزرگی است و شایسته نتایج بهتر خواهد بود.»

او در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد بازیکنان خارجی استقلال گفت: «تیم در حال رشد است و برخی از بازیکنان هنوز به آمادگی صد درصدی نرسیده‌اند. با این حال از عملکرد همه راضی هستیم. بازیکنان ایرانی هم فرصت‌های زیادی خلق می‌کنند و نقش مهمی در روند تیم دارند.»

مورایس در خصوص صحنه گل شمس‌آذر نیز گفت: «هنوز فرصت نکردم صحنه گل را ببینم. در کل حریف فقط دو فرصت روی دروازه ما ایجاد کرد. در مورد آدان یا سایر بازیکنان باید ابتدا تصویر بازی را مرور کنم، اما در مجموع از تمام بازیکنان راضی هستم.»

او درباره عملکرد داوری بیان کرد: «دوست ندارم درباره داوران صحبت کنم. امروز VAR داشتیم و همین موضوع می‌توانست به داوری کمک کند.»

مورایس در پایان گفت: «طبیعتاً برد اعتماد به نفس و آرامش بیشتری به تیم می‌دهد. امروز فرصت‌های زیادی خلق کردیم و تصویر خوبی از استقلال نشان دادیم. حالا باید تمرکز کنیم روی همان جزئیاتی که باعث از دست رفتن امتیازات شده تا تیم را در این نقاط تقویت کنیم. ایمان داریم با ادامه همین روند، نتایج بهتری به دست خواهد آمد.»

