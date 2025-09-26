خبرگزاری کار ایران
حسینی: مجبور شدیم به بازیکنان جوان اعتماد کنیم

حسینی: مجبور شدیم به بازیکنان جوان اعتماد کنیم
سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک تمرکز و جنگندگی بالا را عواملی تعیین‌کننده در پیروزی تیمش مقابل ذوب‌آهن دانست.

به گزارش ایلنا، سیدمجتبی حسینی پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل ذوب‌آهن در نشست خبری این مسابقه گفت: خوشحالم توانستیم از این بازی دشوار با سه امتیاز بیرون بیاییم. بعد از نتایج ضعیف در هفته‌های ابتدایی به این برد نیاز داشتیم. از بازیکنانم تشکر می‌کنم که با جنگندگی و تمرکز بالا در بازی حاضر شدند. شاید می‌توانستیم راحت‌تر بازی را ببریم، اگر در برخی لحظات تصمیمات بهتری می‌گرفتیم، اما امیدوارم بتوانیم در این لیگ سخت، روند خوب‌مان را ادامه دهیم.

وی درباره مسیر تیم فوتبال آلومینیوم در فصل جاری اظهار داشت: تیم ما با هفت بازیکن خروجی مواجه شد و با توجه به اینکه نتوانستیم بازیکن باتجربه و باکیفیت جایگزین کنیم، مجبور شدیم به جوانان خود اعتماد کنیم. این موضوع کار را سخت‌تر کرده است. لیگ تازه شروع شده و فلسفه ما کار کردن است. امیدوارم با تمرین و پیشرفت جوانان، این مسیر دشوار را در ادامه لیگ به سرانجام برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم درباره حضور شاگرد سابقش قاسم حدادی‌فر در سمت سرمربیگری تیم ذوب‌آهن هم خاطر نشان کرد: برای قاسم حدادی‌فر در سمت جدیدش آرزوی موفقیت دارم. او در دوران بازی بازیکنی باکیفیت و متعهد بود و امیدوارم با پشتکار و تلاش، این مسیر سخت را به خوبی طی کند.

