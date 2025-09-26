حدادیفر: بعضی از بازیکنان نمیدانند لباس چه تیم بزرگی را میپوشند
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان از برخی از بازیکنان این تیم گلایه کرد و گفت، آنها نمیدانند پیراهن چه تیم بزرگی را به تن دارند.
به گزارش ایلنا، قاسم حدادیفر در نشست خبری پس از دیدار مقابل آلومینیوم و درباره وضعیت ذوبآهن و شکست یک بر صفر تیمش در این دیدار گفت: از ابتدا میدانستیم بازی سختی داریم و روی یک اشتباه گل خوردیم. شرایط کمی دشوار شد، اما در نیمه دوم بازی نسبتاً بدی انجام ندادیم و میتوانستیم به گل هم برسیم. با این حال، ذات فوتبال این است که هرکس از موقعیتهای خود بهتر استفاده کند، در نهایت نتیجه میگیرد.
وی درباره مشکلات تیم ذوبآهن، شرایط بازیکنان این تیم و میزان رضایت از نقلوانتقالات ذوبیها به خبرنگار تسنیم اینگونه پاسخ داد: یک بازی دیگر در خانه از دست دادیم. برخی بازیکنان نمیدانند پیراهن چه تیم بزرگی را بر تن دارند و این مسائل باید در تیم حل شود. ما با کمبود بازیکن و مشکلات مالی مواجه هستیم و نمیتوانیم بازیکن گرانقیمت جذب کنیم، بنابراین باید به جوانان تیم اعتماد کنیم. هنوز نیمفصل اول است و فرصت داریم روی مسائل فنی و روانی بازیکنان کار کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن همچنین راجع به وضعیت پدرام قاضیپور اظهار داشت: پدرام در اوایل دیدار مقابل فجرسپاسی مصدوم شد، اما آسیب جدی ندارد و اگر مصدومش خوب شود، هفته آینده بازی خواهد کرد.
وی درباره چشمانداز تیم ذوبآهن و حمایت هواداران این تیم خاطر نشان کرد: میخواهیم جوانان خوبی به فوتبال کشور و ذوبآهن معرفی کنیم. از هواداران تشکر میکنم و امیدوارم به این جوانان فرصت دهند. مطمئنم تیم جواب حمایتشان را خواهد داد.
حدادیفر درباره مجتبی حسینی و تعریفش از او بهعنوان یک مربی آیندهدار تصریح کرد: برخی مربیان را با جام و مدال نمیتوان سنجید؛ بلکه باید تأثیرشان بر فوتبال کشور بررسی شود. مجتبی حسینی یکی از این مربیان است که بازیکنان مستعدی به فوتبال کشور معرفی کرده است و برای او آرزوی موفقیت دارم. ما باید خیلی بیشتر کار کنیم تا مسیر پیشرفت تیم را به خوبی طی کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت جدول لیگ گفت: رتبه چهاردهم نگرانکننده است، اما هنوز فرصت و امید داریم. با برطرف کردن اشتباهات فردی و مشکلات فنی میتوانیم نتایج مطلوب کسب و وضعیت مناسبی در جدول پیدا کنیم.